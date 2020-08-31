***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2020 10:10
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.08.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,944555 TL'dir. 28.08.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.08.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871734
BIST
15:031.083
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -18,05
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.102
En Düşük
1.082
15:037,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0202
|Açılış
|: 7,3590
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3630
|
7,3596
En Düşük
7,2953
15:038,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0795
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7808
En Düşük
8,6730
15:03464,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,04
|Açılış
|: 464,36
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler15:03
|SNPAM
|11,99
|6.537.328
|% 10,00
|
|ULAS
|3,19
|35.935.989
|% 10,00
|
|SEKUR
|7,92
|8.181.716
|% 10,00
|
|INTEM
|19,80
|19.392.061
|% 10,00
|
|PKENT
|935,00
|6.580.323
|% 10,00
|
|KSTUR
|67,10
|36.928
|% -9,87
|
|MERIT
|32,92
|123.694
|% -9,81
|
|BMELK
|4,90
|291.847
|% -6,67
|
|POLTK
|160,00
|257.429
|% -5,83
|
|DOAS
|14,87
|25.336.520
|% -4,68
|
|KRDMD
|3,10
|844.742.351
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,22
|487.178.535
|% -3,57
|
|EKGYO
|1,75
|486.545.326
|% -4,37
|
|GARAN
|6,79
|413.827.258
|% -1,88
|
|FENER
|25,52
|392.818.284
|% 3,66
|
|KRDMD
|3,10
|844.742.351
|% 0,32
|
|EKGYO
|1,75
|486.545.326
|% -4,37
|
|GSRAY
|3,14
|259.475.560
|% 2,28
|
|ZOREN
|2,78
|230.663.507
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,03
|160.377.294
|% -0,98
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3497
|7,3537
|% 0,28
|
|Euro
|8,7747
|8,7808
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,7610
|9,8100
|% -0,01
|
|Frank
|8,1104
|8,1592
|% 0,41
|
|Riyal
|1,9534
|1,9632
|% 0,20
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.966
|1,01
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,31
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|8,00
|
|Tam
|3.066
|3.142
|3,29
|
|Yarım
|1.482
|1.520
|1,60
|
|Çeyrek
|743
|760
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|27,91
|27,95
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,62
|0,12
|
|B. Petrol
|46,33
|46,33
|0,52
|
Seans Raporu
15:03
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-
15:13KLGYO
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 499, 250 adet işlem
-
15:12KLGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 497, 411 adet işlem
-
15:10XU100
Endeks 1, 085 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 8, 201.00 milyon TL de
-
15:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, YKBNK
-
15:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 64 kaybederek (% -1.45 ) 997