***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 16:25
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.09.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,938164 TL'dir. 01.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.09.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872973
BIST
16:271.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:277,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:278,7460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:27464,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,15
|Açılış
|: 464,53
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:27
|FENER
|31,02
|685.348.235
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.578.728
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.311.832
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.747.928
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,68
|149.979.338
|% -8,74
|
|ULAS
|2,72
|6.118.087
|% -5,56
|
|SISE
|6,20
|754.526.813
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,46
|708.390.564
|% 9,15
|
|FENER
|31,02
|685.348.235
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,33
|630.473.890
|% 7,42
|
|ASELS
|16,76
|576.838.235
|% -0,42
|
|GSRAY
|3,46
|708.390.564
|% 9,15
|
|BJKAS
|3,33
|630.473.890
|% 7,42
|
|EKGYO
|1,77
|254.672.672
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|548.666.009
|% -0,25
|
|IHLAS
|0,92
|115.241.328
|% 8,24
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3833
|7,3861
|% 0,25
|
|Euro
|8,7420
|8,7460
|% -0,36
|
|Sterlin
|9,8146
|9,8639
|% -0,13
|
|Frank
|8,0627
|8,1112
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9630
|1,9728
|% 0,27
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|-20,36
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-7,00
|
|Tam
|3.074
|3.152
|-11,08
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|-5,35
|
|Çeyrek
|745
|762
|-2,68
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,09
|
|B. Petrol
|45,68
|45,68
|0,10
|