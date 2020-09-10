***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.09.2020 15:18
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.09.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,93987 TL'dir. 09.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.09.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874412
BIST
15:031.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.094
15:037,4596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0253
|Açılış
|: 7,4860
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4560
15:038,8484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0106
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
15:03466,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,96
|Açılış
|: 466,92
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,98
En Düşük
466,58
BIST En Aktif Hisseler15:03
|TKURU
|333,30
|493.951
|% 10,00
|
|RODRG
|3,41
|1.539.553
|% 10,00
|
|YBTAS
|8.375,20
|581.061
|% 10,00
|
|SODSN
|13,75
|296.153
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.369,50
|958.750
|% 10,00
|
|FENER
|44,32
|1.270.563.400
|% -9,99
|
|SERVE
|10,67
|776.539
|% -9,96
|
|BJKAS
|3,98
|491.749.711
|% -9,95
|
|TSPOR
|6,45
|980.750.295
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,31
|834.408.403
|% -9,83
|
|PETKM
|4,34
|2.093.085.489
|% -3,77
|
|FENER
|44,32
|1.270.563.400
|% -9,99
|
|ZOREN
|2,81
|992.584.830
|% -2,77
|
|TSPOR
|6,45
|980.750.295
|% -9,92
|
|GARAN
|6,87
|898.953.109
|% 1,63
|
|PETKM
|4,34
|2.093.085.489
|% -3,77
|
|ZOREN
|2,81
|992.584.830
|% -2,77
|
|SKBNK
|1,51
|317.361.921
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|291.768.849
|% 3,42
|
|GSRAY
|4,31
|834.408.403
|% -9,83
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4565
|7,4596
|% -0,34
|
|Euro
|8,8404
|8,8484
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,6415
|9,6899
|% -0,69
|
|Frank
|8,1772
|8,2265
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9827
|1,9927
|% -0,41
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-0,04
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|4,00
|
|Tam
|3.091
|3.168
|0,29
|
|Yarım
|1.494
|1.532
|0,14
|
|Çeyrek
|749
|766
|0,07
|
|Gümüş.Ons
|27,06
|27,09
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,00
|
|B. Petrol
|40,26
|40,26
|-0,53
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:15FONET
Yüzde 8.90 oranında artışla 11.87 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 311, 991 adet işlem
-
15:14GLRYH
Yüzde 8.21 oranında artışla 17.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 949, 490 adet işlem
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TSKB, HALKB
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 37 artarak (% 0.23 ) 1, 011
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, SODSN, MERIT, UZERB, ISBIR, YBTAS, KSTUR, YONGA, AYES, BALAT