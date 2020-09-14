***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 11:49
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.09.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,941225 TL'dir. 11.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 11.09.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874914
BIST
11:511.108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.109
En Düşük
1.103
11:517,4953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4963
En Düşük
7,4451
11:518,8883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0339
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8980
En Düşük
8,8309
11:51468,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,68
|Açılış
|: 468,91
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,63
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler11:49
|GRNYO
|2,75
|28.094.284
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.644,50
|948.877
|% 10,00
|
|YBTAS
|10.133,90
|273.615
|% 10,00
|
|MRSHL
|301,70
|24.715.132
|% 9,99
|
|TACTR
|7,60
|1.352.344
|% 9,99
|
|PKENT
|1.086,60
|69.542
|% -10,00
|
|IZMDC
|17,37
|307.953
|% -8,63
|
|CRDFA
|5,02
|15.333.800
|% -7,38
|
|FORMT
|3,64
|59.163.476
|% -6,91
|
|ISGSY
|8,97
|16.661.060
|% -5,58
|
|KRDMD
|3,15
|604.839.489
|% 2,61
|
|PETKM
|4,33
|603.252.820
|% 1,88
|
|IHLAS
|1,07
|359.519.433
|% 0,00
|
|FENER
|39,50
|240.163.640
|% -1,00
|
|ASELS
|16,74
|203.394.281
|% 0,66
|
|IHLAS
|1,07
|359.519.433
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,15
|604.839.489
|% 2,61
|
|PETKM
|4,33
|603.252.820
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,50
|140.342.521
|% -3,23
|
|HLGYO
|2,40
|167.067.382
|% 7,14
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4901
|7,4928
|% 0,27
|
|Euro
|8,8834
|8,8891
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,5999
|9,6481
|% 0,69
|
|Frank
|8,2206
|8,2701
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9913
|2,0013
|% 0,26
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.946
|5,14
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,71
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-8,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-15,71
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-7,60
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,80
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,06
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,19
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, PETKM, PGSUS
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 35 artarak (% 0.43 ) 1, 016
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, EGCYO, KSTUR, OZRDN, TKURU, EMNIS, MERIT, BALAT, SUMAS, BEYAZ
-
12:00
CMBTN, LKMNH, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:00
VERUS, IZMDC, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında