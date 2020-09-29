***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2020 10:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.09.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,944532 TL'dir. 28.09.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 28.09.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877159
BIST
11:491.123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.128
En Düşük
1.120
11:497,8539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0533
|Açılış
|: 7,8560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7776
11:499,1795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0754
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1795
En Düşük
9,0696
11:49474,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,63
|Açılış
|: 474,88
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,19
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler11:47
|YAPRK
|53,35
|429.788
|% 10,00
|
|TKURU
|940,90
|2.771.891
|% 10,00
|
|VANGD
|5,72
|1.193.232
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|5.621.646
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|374.180
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|602.435
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|939.824
|% -9,97
|
|EKIZ
|9,16
|221.535
|% -7,38
|
|NIBAS
|20,02
|5.746
|% -6,88
|
|ARMDA
|62,45
|8.186.766
|% -6,79
|
|SISE
|7,55
|1.802.795.788
|% -2,83
|
|GARAN
|6,98
|483.907.222
|% -0,14
|
|TRKCM
|4,91
|332.524.593
|% -3,73
|
|KRDMD
|3,31
|327.448.345
|% 2,16
|
|ODAS
|2,77
|313.559.982
|% 1,84
|
|SISE
|7,55
|1.802.795.788
|% -2,83
|
|ODAS
|2,77
|313.559.982
|% 1,84
|
|CEMAS
|1,70
|176.712.244
|% 3,03
|
|KRDMD
|3,31
|327.448.345
|% 2,16
|
|GARAN
|6,98
|483.907.222
|% -0,14
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8498
|7,8530
|% 0,67
|
|Euro
|9,1703
|9,1762
|% 0,79
|
|Sterlin
|10,0781
|10,1287
|% 0,92
|
|Frank
|8,4638
|8,5147
|% 0,64
|
|Riyal
|2,0858
|2,0963
|% 0,53
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|0,66
|
|Altın Gr.
|474
|475
|2,31
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|52,00
|
|Tam
|3.097
|3.175
|54,36
|
|Yarım
|1.497
|1.536
|26,30
|
|Çeyrek
|751
|768
|13,15
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,95
|5,96
|0,01
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|-0,31
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
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12:01BALAT
Yüzde 9.95 oranında artışla 8.40 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 922 adet işlem
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12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 37 kaybederek (% -0.03 ) 1, 256
-
12:00
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, ODAS, CEMAS
-
12:00
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KENT, ISKUR
-
12:00XU100
Endeks 1, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 7, 045.00 milyon TL de