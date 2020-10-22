***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.10.2020 09:55
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,951664 TL'dir. 21.10.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882956
BIST
10:491.210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.208
10:497,7969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0158
|Açılış
|: 7,8460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8278
En Düşük
7,7916
10:499,2518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0123
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,2833
En Düşük
9,2446
10:49481,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,25
|Açılış
|: 481,24
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
484,03
En Düşük
479,85
BIST En Aktif Hisseler10:49
|KARTN
|1.125,70
|864.538
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|855.591
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|64.007.199
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.529.529
|% 9,98
|
|IZFAS
|8,39
|953.951
|% 9,96
|
|SEKUR
|9,63
|209.183
|% -10,00
|
|VANGD
|8,92
|552.094
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,68
|1.863.167
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|113.551.322
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|3.412.028
|% -9,96
|
|TSKB
|1,64
|380.823.183
|% -2,96
|
|SKBNK
|2,01
|214.694.624
|% 2,03
|
|GARAN
|7,48
|200.124.545
|% -0,66
|
|ESEN
|21,02
|183.118.372
|% 5,15
|
|DGKLB
|3,28
|155.493.846
|% 3,47
|
|TSKB
|1,64
|380.823.183
|% -2,96
|
|SKBNK
|2,01
|214.694.624
|% 2,03
|
|DGKLB
|3,28
|155.493.846
|% 3,47
|
|YKBNK
|2,36
|105.548.479
|% -0,84
|
|GSDHO
|2,50
|102.775.372
|% -1,19
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7911
|7,7969
|% -0,20
|
|Euro
|9,2454
|9,2518
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,2101
|10,2613
|% -0,30
|
|Frank
|8,5737
|8,6253
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0732
|2,0836
|% -0,17
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-5,07
|
|Altın Gr.
|481
|481
|-2,25
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.261
|21,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|24,26
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,73
|
|Çeyrek
|775
|793
|5,87
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,82
|41,82
|0,11
|
Seans Raporu
10:49
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11:02XU100
Endeks 1, 209 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 3, 747.00 milyon TL de
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11:02TSKB
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 236, 121, 595 adet işlem