***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 11:49
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,964974 TL'dir. 13.11.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888620
BIST
14:321.301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 9,47
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.297
14:327,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0662
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:329,1759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0885
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:32470,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,21
|Açılış
|: 470,54
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:30
|DAGI
|8,80
|110.378.845
|% 10,00
|
|KENT
|324,50
|5.387.139
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.911.084
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|KLMSN
|15,85
|16.964.603
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,02
|2.078.705.608
|% 1,81
|
|KRDMD
|4,38
|1.100.067.887
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|697.800.567
|% 0,34
|
|AKBNK
|6,36
|591.654.472
|% 0,79
|
|SISE
|6,83
|549.117.724
|% 0,29
|
|KRDMD
|4,38
|1.100.067.887
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,91
|697.800.567
|% 0,34
|
|GARAN
|9,02
|2.078.705.608
|% 1,81
|
|USAK
|2,62
|385.537.773
|% 6,94
|
|EKGYO
|1,90
|246.376.868
|% 0,00
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7398
|7,7458
|% 0,85
|
|Euro
|9,1642
|9,1722
|% 0,93
|
|Sterlin
|10,1790
|10,2300
|% 0,75
|
|Frank
|8,4441
|8,4950
|% 0,78
|
|Riyal
|2,0562
|2,0665
|% 0,71
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,33
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,37
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|12,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|20,04
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|9,70
|
|Çeyrek
|755
|773
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,81
|
Seans Raporu
14:30
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-
14:44XU100
Endeks 1, 300 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 14, 529.00 milyon TL de
-
14:44KNFRT
Yüzde 7.31 oranında artışla 16.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 946 adet işlem
-
14:43KNFRT
Yüzde 7.38 oranında artışla 16.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 935, 875 adet işlem
-
14:41CRFSA
Yüzde 6.97 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 534, 101 adet işlem
-
14:40MRGYO
Yüzde 7.69 oranında artışla 3.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 762, 665 adet işlem