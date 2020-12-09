***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2020 10:20
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,970669 TL'dir. 08.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892245
BIST
11:511.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
11:517,8278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0087
|Açılış
|: 7,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8418
En Düşük
7,8069
11:519,5007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0314
|Açılış
|: 9,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4524
11:51468,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,46
|Açılış
|: 468,72
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler11:51
|AKFGY
|4,73
|18.288.694
|% 10,00
|
|BOSSA
|14,34
|16.617.729
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|1.114.222
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|273.156.659
|% 9,94
|
|UMPAS
|1,12
|54.323
|% 9,80
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|BSOKE
|2,56
|213.703.644
|% -7,91
|
|IZMDC
|17,76
|17.276.842
|% -6,03
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|EREGL
|13,56
|963.754.779
|% 0,82
|
|PETKM
|4,88
|871.331.570
|% -0,20
|
|SISE
|7,14
|839.940.849
|% 0,14
|
|SELEC
|18,95
|632.387.980
|% 4,35
|
|KRDMD
|5,20
|598.441.610
|% -0,57
|
|PETKM
|4,88
|871.331.570
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,07
|277.177.569
|% 0,98
|
|SISE
|7,14
|839.940.849
|% 0,14
|
|KRDMD
|5,20
|598.441.610
|% -0,57
|
|ODAS
|3,62
|397.436.703
|% 1,97
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8255
|7,8278
|% 0,11
|
|Euro
|9,4947
|9,5007
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,4672
|10,5197
|% 0,55
|
|Frank
|8,7802
|8,8331
|% 0,26
|
|Riyal
|2,0797
|2,0902
|% 0,10
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-6,99
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-17,00
|
|Tam
|3.087
|3.165
|-15,85
|
|Yarım
|1.492
|1.531
|-7,67
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,83
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|49,37
|49,37
|0,53
|
Seans Raporu
11:51
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12:02PEGYO
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12:01XU100
Endeks 1, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 9, 353.00 milyon TL de
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12:01DOAS
Yüzde 5.41 oranında artışla 29.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 022, 045 adet işlem
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12:00OSMEN
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.50 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 000 adet işlem
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11:59DOAS
Yüzde 5.41 oranında artışla 29.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 985, 834 adet işlem