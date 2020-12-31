***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Risk Yönetimi Hizmet Sözleşmesi'ni İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile karşılıklı mutabakat dahilinde yenilemiş olup, sözleşme süresi 01/01/2021-31/12/2021 tarihlerini kapsamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896192BIST