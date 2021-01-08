***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 09:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,979284 TL'dir. 07.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898053
BIST
09:551.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,92
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.531
En Düşük
1.527
09:557,3338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0143
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3517
En Düşük
7,3089
09:559,0027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0199
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0292
En Düşük
8,9671
09:55449,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,88
|Açılış
|: 449,16
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
448,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|8,77
|127.988.519
|% 4,40
|
|BIMAS
|76,85
|368.052.533
|% 3,21
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|METRO
|2,18
|78.791.758
|% 0,00
|
|YKSLN
|8,67
|69.624.570
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|923.265.667
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,94
|645.185.698
|% 0,00
|
|TTRAK
|190,80
|115.960.305
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|GARAN
|10,52
|1.746.473.738
|% 0,00
|
|GUBRF
|72,40
|1.551.840.995
|% 0,00
|
|ASELS
|18,96
|1.295.358.120
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,54
|1.149.748.539
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,60
|3.755.205.174
|% 0,00
|
|TSKB
|1,86
|823.958.767
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,42
|603.635.345
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,55
|591.895.860
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,43
|1.014.248.396
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3314
|7,3367
|% -0,16
|
|Euro
|8,9914
|9,0059
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9208
|9,9706
|% -0,14
|
|Frank
|8,2465
|8,2962
|% -0,20
|
|Riyal
|1,9480
|1,9578
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|-5,75
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,72
|54,72
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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10:06OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 795, 205 adet işlem
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10:05GEDIK
Yüzde 8.52 oranında artışla 14.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 872, 873 adet işlem
-
10:04DERAS
Yüzde 5.26 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 225, 711 adet işlem
-
10:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, TCELL, TTKOM
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10:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, DOHOL, GUBRF