***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.01.2021 09:47
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,985977 TL'dir. 20.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903598
BIST
10:031.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.581
En Düşük
1.578
10:037,3990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0201
|Açılış
|: 7,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4232
En Düşük
7,3844
10:038,9879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0243
En Düşük
8,9624
10:03446,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,65
|Açılış
|: 446,40
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
444,86
BIST En Aktif Hisseler10:01
|SNKRN
|33,00
|1.690.623
|% 10,00
|
|SEKUR
|22,24
|1.177.297
|% 9,99
|
|COSMO
|16,63
|1.521.828
|% 9,99
|
|PKENT
|1.576,00
|384.544
|% 9,97
|
|TKURU
|348,50
|223.040
|% 9,97
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|PSDTC
|33,34
|1.630.293
|% -9,99
|
|SANFM
|15,70
|33.881
|% -9,98
|
|YGYO
|2,07
|428.078.706
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,65
|115.327.931
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|41.719.009
|% 2,85
|
|GEDZA
|36,50
|32.150.888
|% 0,00
|
|YAPRK
|153,30
|27.835.475
|% 0,00
|
|YGYO
|2,07
|428.078.706
|% 0,00
|
|VKGYO
|3,65
|115.327.931
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,53
|41.719.009
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,59
|12.359.770
|% 0,63
|
|YAYLA
|4,18
|19.043.367
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3969
|7,4015
|% -0,24
|
|Euro
|8,9807
|8,9894
|% 0,04
|
|Sterlin
|10,1187
|10,1695
|% 0,24
|
|Frank
|8,3000
|8,3500
|% -0,00
|
|Riyal
|1,9684
|1,9783
|% -0,09
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|4,73
|
|Altın Gr.
|446
|446
|0,45
|
|Cumhuriyet
|2.939
|2.984
|16,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|23,06
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|11,15
|
|Çeyrek
|711
|727
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,97
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,03
|
|B. Petrol
|56,01
|56,01
|-0,07
|
Seans Raporu
10:01
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10:14TACTR
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10:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 25 artarak (% 0.45 ) 1, 398
-
10:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, SEKUR, UFUK, OZRDN, TDGYO, SNKRN, COSMO