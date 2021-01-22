***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.01.2021 09:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,986078 TL'dir. 21.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903794
BIST
11:291.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -13,08
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:297,4167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
11:299,0364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0611
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
11:29444,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,48
|Açılış
|: 444,64
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:29
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.253.235
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|45.973.844
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.886.450
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|YESIL
|204,40
|12.106.743
|% -4,97
|
|EMNIS
|36,00
|305.784
|% -4,91
|
|PSDTC
|35,10
|6.212.770
|% -4,52
|
|PSDTC
|35,10
|6.212.770
|% -4,52
|
|PSDTC
|35,10
|6.212.770
|% -4,52
|
|GARAN
|9,84
|539.091.280
|% -1,80
|
|KARSN
|4,79
|522.303.458
|% 5,27
|
|EKGYO
|2,49
|388.297.330
|% -0,80
|
|KRDMD
|6,97
|347.865.326
|% -1,83
|
|SISE
|7,79
|338.719.163
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,49
|388.297.330
|% -0,80
|
|KARSN
|4,79
|522.303.458
|% 5,27
|
|TSKB
|1,96
|185.510.898
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,58
|122.883.281
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,46
|106.989.653
|% 0,00
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4134
|7,4167
|% 0,66
|
|Euro
|9,0303
|9,0364
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1298
|10,1806
|% 0,38
|
|Frank
|8,3615
|8,4118
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,91
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-6,93
|
|Altın Gr.
|445
|445
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,54
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,07
|
|B. Petrol
|55,38
|55,38
|-0,72
|