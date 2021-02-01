***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2021 12:37
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.01.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,98551 TL'dir. 29.01.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.01.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906655
BIST
16:101.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 22,88
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.473
|
1.498
En Düşük
1.472
16:107,1867
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -0,1326
|Açılış
|: 7,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2800
|
7,3151
En Düşük
7,1683
16:108,6889
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1965
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8350
|
8,8821
En Düşük
8,6685
16:10431,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,36
|Açılış
|: 431,17
|
|Önceki Kapanış
|: 433,53
|
439,11
En Düşük
429,15
BIST En Aktif Hisseler16:08
|IDEAS
|16,28
|4.328.599
|% 10,00
|
|SEKUR
|35,42
|14.904.388
|% 10,00
|
|DNISI
|16,06
|32.464.531
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.624,00
|888.696
|% 10,00
|
|BTCIM
|11,78
|50.891.322
|% 9,99
|
|NIBAS
|38,90
|58.090.757
|% -10,00
|
|KAPLM
|32,66
|12.246.521
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,30
|712.210
|% -8,98
|
|EMNIS
|35,76
|1.234.580
|% -7,84
|
|PSDTC
|30,28
|2.819.582
|% -7,46
|
|KOZAL
|124,30
|1.806.019.980
|% 7,71
|
|GARAN
|9,51
|1.130.078.496
|% 2,15
|
|KARSN
|5,46
|1.125.304.118
|% 4,80
|
|ODAS
|4,11
|1.112.430.861
|% 8,44
|
|SISE
|7,37
|673.961.028
|% 1,94
|
|ODAS
|4,11
|1.112.430.861
|% 8,44
|
|EKGYO
|2,45
|645.416.679
|% 1,66
|
|KARSN
|5,46
|1.125.304.118
|% 4,80
|
|GSDHO
|2,53
|426.967.736
|% 9,05
|
|SKBNK
|1,46
|207.066.139
|% 0,00
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1820
|7,1857
|% -1,83
|
|Euro
|8,6833
|8,6888
|% -2,21
|
|Sterlin
|9,8215
|9,8708
|% -1,75
|
|Frank
|7,9970
|8,0452
|% -2,29
|
|Riyal
|1,9107
|1,9203
|% -1,79
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|22,39
|
|Altın Gr.
|430
|430
|-3,26
|
|Cumhuriyet
|2.838
|2.881
|-71,00
|
|Tam
|2.822
|2.896
|-72,02
|
|Yarım
|1.364
|1.401
|-34,83
|
|Çeyrek
|684
|700
|-17,42
|
|Gümüş.Ons
|29,48
|29,52
|2,61
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|0,47
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|0,71
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:22TRCAS
Yüzde 8.47 oranında artışla 5.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 083, 770 adet işlem
-
16:20FADE
Yüzde 4.80 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 094, 114 adet işlem
-
16:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KOZAA, GARAN
-
16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 49 artarak (% 1.19 ) 1, 316
-
16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, KATMR, RODRG, BTCIM, BERA, SAYAS, GEDIK, LUKSK, IDEAS, SNKRN