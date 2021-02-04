***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.02.2021 10:39
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin03.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,985945 TL'dir. 03.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907387
BIST
11:581.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.544
En Düşük
1.534
11:587,1510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0135
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,1443
11:588,5861
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0395
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5769
11:58418,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,31
|Açılış
|: 418,77
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
418,24
BIST En Aktif Hisseler11:58
|UZERB
|78,65
|447.204
|% 10,00
|
|ARMDA
|72,75
|9.583.242
|% 9,98
|
|IZTAR
|25,60
|1.094.272
|% 9,97
|
|ISKPL
|28,48
|22.089.971
|% 9,96
|
|TACTR
|34,90
|1.468.138
|% 9,96
|
|SNKRN
|27,30
|152.252
|% -8,08
|
|BTCIM
|9,74
|8.909.153
|% -5,25
|
|SEKUR
|32,36
|9.905.530
|% -4,82
|
|TSGYO
|6,62
|7.449.163
|% -3,92
|
|DITAS
|41,32
|7.992.868
|% -3,59
|
|SISE
|7,79
|669.474.158
|% 2,50
|
|KRDMD
|7,04
|641.174.795
|% 2,33
|
|GARAN
|10,06
|456.052.129
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,50
|436.930.067
|% -0,79
|
|DOHOL
|4,11
|305.520.282
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,50
|436.930.067
|% -0,79
|
|PEGYO
|2,65
|295.433.567
|% 1,53
|
|KRDMD
|7,04
|641.174.795
|% 2,33
|
|SISE
|7,79
|669.474.158
|% 2,50
|
|CEMAS
|2,29
|177.213.725
|% 2,69
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1480
|7,1510
|% -0,19
|
|Euro
|8,5763
|8,5861
|% -0,46
|
|Sterlin
|9,6815
|9,7300
|% -0,52
|
|Frank
|7,8934
|7,9409
|% -0,48
|
|Riyal
|1,9005
|1,9101
|% -0,10
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-18,74
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|2.782
|2.825
|-29,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-30,73
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-14,86
|
|Çeyrek
|671
|686
|-7,43
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,41
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|58,81
|58,81
|0,12
|
Seans Raporu
11:58
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12:14AGYO
Yüzde 6.67 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 576, 816 adet işlem
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12:13DESA
Yüzde 6.92 oranında artışla 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 639, 951 adet işlem
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12:12XU100
Endeks 1, 543 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 9, 469.00 milyon TL de
-
12:11ATEKS
Yüzde 6.06 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 669 adet işlem
-
12:10VKING
Yüzde 7.75 oranında artışla 8.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 445, 739 adet işlem