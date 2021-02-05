***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2021 09:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,98643 TL'dir. 04.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907612
BIST
11:261.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,02
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:267,0882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0476
|Açılış
|: 7,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:268,4996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0509
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:26412,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,13
|Açılış
|: 412,77
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:26
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|218.055.696
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.644.554
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|VERTU
|28,70
|15.317.356
|% -5,59
|
|SISE
|7,82
|347.305.495
|% 1,43
|
|KOZAL
|123,80
|337.890.941
|% 1,89
|
|GARAN
|9,91
|330.445.765
|% -0,10
|
|ISKPL
|29,34
|274.528.773
|% 3,02
|
|SASA
|28,30
|241.595.985
|% 5,20
|
|TSKB
|1,86
|190.181.498
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,49
|193.801.400
|% 0,40
|
|CEMAS
|2,30
|113.484.914
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,08
|195.566.908
|% -0,73
|
|SISE
|7,82
|347.305.495
|% 1,43
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0853
|7,0882
|% -0,67
|
|Euro
|8,4894
|8,4996
|% -0,60
|
|Sterlin
|9,6829
|9,7315
|% -0,47
|
|Frank
|7,8221
|7,8692
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8843
|1,8937
|% -0,66
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|17,23
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|
Seans Raporu
11:26
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11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 1 artarak (% 0.50 ) 1, 636
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11:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, TSKB
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11:33BSOKE
Yüzde 4.19 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 309, 912 adet işlem
-
11:32FONET
Yüzde 4.45 oranında artışla 15.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 867, 016 adet işlem
-
11:29ESCOM
Yüzde 5.15 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 559, 345 adet işlem