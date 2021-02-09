***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2021 09:38
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,987927 TL'dir. 08.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908519
BIST
18:051.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
0
En Düşük
0
18:057,0805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0073
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0983
En Düşük
7,0620
18:058,5632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0309
|Açılış
|: 8,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5632
En Düşük
8,5143
18:05418,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,79
|Açılış
|: 418,25
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
419,90
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|ANHYT
|10,49
|12.044.516
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,85
|88.810.963
|% 0,00
|
|KNFRT
|20,36
|45.522.182
|% 0,00
|
|RALYH
|5,04
|10.947.472
|% 0,00
|
|TBORG
|21,90
|2.680.350
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|KOZAL
|134,40
|2.181.004.429
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|GARAN
|9,84
|1.473.227.920
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,66
|4.781.780.844
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|2.965.679.376
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,48
|617.837.866
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,36
|1.512.609.850
|% 0,00
|
|ODAS
|4,30
|1.230.742.086
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0773
|7,0805
|% 0,10
|
|Euro
|8,5525
|8,5632
|% 0,36
|
|Sterlin
|9,7145
|9,7632
|% 0,19
|
|Frank
|7,8580
|7,9053
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8797
|1,8892
|% -0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|9,10
|
|Altın Gr.
|418
|418
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|71,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|71,67
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|34,66
|
|Çeyrek
|670
|686
|17,34
|
|Gümüş.Ons
|27,33
|27,37
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,01
|
|B. Petrol
|61,17
|61,17
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 535 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 32, 777.00 milyon TL de
-
17:56TGSAS
Yüzde 9.96 oranında artışla 37.98 lira fiyatla işlem gören hissede 372, 077 adet işlem
-
17:55ATAGY
Yüzde 7.47 oranında artışla 6.76 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 090, 141 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, KOZAL
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 351