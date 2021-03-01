***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 13:02
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,99529 TL'dir. 26.02.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913882
BIST
14:231.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 29,48
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:237,2817
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1432
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:238,7736
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -0,1958
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:23407,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,06
|Açılış
|: 407,24
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:23
|TURGG
|165,00
|34.780.188
|% 10,00
|
|VERTU
|33,10
|59.959.153
|% 9,97
|
|KSTUR
|391,40
|1.384.083
|% 9,97
|
|KONTR
|81,75
|29.106.932
|% 9,95
|
|PAMEL
|28,72
|3.251.399
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|TACTR
|25,10
|387.880
|% -3,46
|
|SAYAS
|19,30
|10.429.133
|% -2,67
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|THYAO
|13,86
|1.116.840.106
|% 2,74
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|KOZAL
|132,00
|742.403.539
|% 2,17
|
|GUBRF
|81,95
|506.161.864
|% 2,69
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|EKGYO
|2,27
|318.647.535
|% 1,79
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,91
|77.697.740
|% 3,41
|
|PETKM
|5,34
|444.649.427
|% 1,52
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2768
|7,2817
|% -1,93
|
|Euro
|8,7666
|8,7736
|% -2,18
|
|Sterlin
|10,1176
|10,1684
|% -1,87
|
|Frank
|7,9155
|7,9632
|% -2,64
|
|Riyal
|1,9308
|1,9404
|% -2,18
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|16,27
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|-82,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-79,37
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-38,39
|
|Çeyrek
|655
|670
|-19,20
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,78
|