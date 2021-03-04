***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2021 09:50
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,995703 TL'dir. 03.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915042
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
0
En Düşük
0
18:057,4377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0078
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4665
En Düşük
7,4117
18:058,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0041
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
9,0195
En Düşük
8,9535
18:05410,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,20
|Açılış
|: 410,35
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
412,47
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|DITAS
|16,19
|3.022.144
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4351
|7,4377
|% -0,10
|
|Euro
|8,9771
|8,9906
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,3420
|10,3939
|% -0,17
|
|Frank
|8,0516
|8,1001
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9756
|1,9856
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|2,40
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,41
|64,41
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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17:48XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
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17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
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17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem