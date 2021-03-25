***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 10:56
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.03.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 0,999353 TL'dir. 24.03.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 24.03.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920370
BIST
11:331.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 16,31
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.432
En Düşük
1.417
11:337,9481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0271
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:339,4303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0454
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:33442,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,16
|Açılış
|: 442,96
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:31
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,82
|14.329.112
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|TRILC
|41,66
|16.813.893
|% 9,98
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|15,79
|9.673.795
|% -6,01
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|UZERB
|56,00
|81.200
|% -3,78
|
|SODSN
|42,00
|12.096
|% -3,45
|
|GARAN
|7,19
|978.990.882
|% -0,14
|
|SASA
|47,98
|723.960.122
|% 1,44
|
|KOZAL
|122,30
|411.885.590
|% 2,95
|
|TUPRS
|96,10
|352.589.538
|% 4,34
|
|KRDMD
|6,75
|330.455.611
|% 0,75
|
|GARAN
|7,19
|978.990.882
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,22
|125.715.916
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,75
|330.455.611
|% 0,75
|
|TSKB
|1,44
|62.157.363
|% -1,37
|
|PETKM
|5,60
|215.497.193
|% -0,36
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9397
|7,9440
|% 0,29
|
|Euro
|9,3857
|9,4322
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,8607
|10,9152
|% 0,48
|
|Frank
|8,4541
|8,5051
|% 0,25
|
|Riyal
|2,1147
|2,1253
|% 0,40
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|-3,17
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,96
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|-1,04
|
Seans Raporu
11:31
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-
11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 14 artarak (% 0.98 ) 1, 462
-
11:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SASA, TRKCM
-
11:46XU100
Endeks 1, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 07 üstünde . İşlem hacmi 8, 037.00 milyon TL de
-
11:46INFO
Yüzde 8.10 oranında artışla 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 804, 540 adet işlem
-
11:45SERVE
Yüzde 9.35 oranında artışla 16.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 936 adet işlem