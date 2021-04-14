***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2021 09:52
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,00109 TL'dir. 13.04.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927775
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
0
En Düşük
0
18:058,1146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1332
En Düşük
8,0920
18:059,7210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0239
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7345
En Düşük
9,6811
18:05456,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,45
|Açılış
|: 456,36
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
454,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KCHOL
|18,51
|244.618.352
|% 2,99
|
|AKBNK
|4,76
|329.648.856
|% 0,00
|
|BNTAS
|5,65
|59.153.665
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,74
|9.901.010
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|108.738.764
|% 0,00
|
|ALKIM
|16,80
|75.698.930
|% -0,42
|
|AKBNK
|4,76
|329.648.856
|% 0,00
|
|BNTAS
|5,65
|59.153.665
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,74
|9.901.010
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,10
|108.738.764
|% 0,00
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 0,00
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,00
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% 0,00
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% 0,00
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 0,00
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1100
|8,1146
|% 0,11
|
|Euro
|9,7101
|9,7210
|% 0,25
|
|Sterlin
|11,1604
|11,2164
|% 0,42
|
|Frank
|8,7901
|8,8431
|% 0,23
|
|Riyal
|2,1582
|2,1691
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|456
|456
|1,45
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.69 ) 1, 424
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17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUKYO, SAYAS
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17:59XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 17, 792.00 milyon TL de
-
17:57DERHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 411, 460 adet işlem
-
17:56MTRKS
Yüzde 9.99 oranında artışla 49.56 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 387 adet işlem