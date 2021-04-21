***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın İdris Yakup AŞKIN görevindenistifaen ayrılmış olup, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Esma ARSLANYönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930260BIST