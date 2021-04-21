***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 17:53
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın İdris Yakup AŞKIN görevinden
istifaen ayrılmış olup, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Esma ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930260
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0819
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8772
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1083
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8772
En Düşük
9,7531
18:05471,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 7,38
|Açılış
|: 471,20
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|35,20
|117.346.598
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|3.561.580
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.958.094
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.444.008
|% 9,98
|
|ETILR
|5,22
|646.075
|% -10,00
|
|ESEN
|27,90
|30.387.198
|% -10,00
|
|SRVGY
|81,45
|12.058.020
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.775.051
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,00
|11.774.889
|% -10,00
|
|EREGL
|17,85
|1.337.011.599
|% -2,08
|
|PETKM
|6,38
|1.137.879.887
|% -2,89
|
|GARAN
|6,97
|1.126.997.996
|% -1,69
|
|KRDMD
|6,92
|650.390.390
|% -3,89
|
|THYAO
|10,89
|577.001.686
|% -2,42
|
|YKBNK
|2,06
|454.591.222
|% -2,83
|
|PETKM
|6,38
|1.137.879.887
|% -2,89
|
|GARAN
|6,97
|1.126.997.996
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,80
|262.163.523
|% -2,17
|
|TSKB
|1,22
|133.624.878
|% -3,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1847
|8,1891
|% 1,01
|
|Euro
|9,8656
|9,8772
|% 1,11
|
|Sterlin
|11,3639
|11,4209
|% 0,83
|
|Frank
|8,8830
|8,9365
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1755
|2,1864
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|11,54
|
|Altın Gr.
|472
|472
|8,04
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,39
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,21
|
|B. Petrol
|66,15
|66,15
|-0,42
|