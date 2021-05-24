***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2021 15:01
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.05.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,015303 TL'dir. 21.05.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.05.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937457
BIST
16:191.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.457
En Düşük
1.442
16:198,4006
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0148
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4355
En Düşük
8,3755
16:1910,2631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0038
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2867
En Düşük
10,2161
16:19507,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,76
|Açılış
|: 507,31
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
506,31
BIST En Aktif Hisseler16:17
|TRILC
|42,90
|113.591.413
|% 10,00
|
|SONME
|42,50
|14.486.296
|% 9,99
|
|MERKO
|6,83
|18.415.911
|% 9,98
|
|TDGYO
|7,17
|11.991.826
|% 9,97
|
|SEYKM
|24,94
|27.564.575
|% 9,96
|
|DERHL
|8,12
|20.804.802
|% -9,98
|
|KUTPO
|61,10
|181.269.175
|% -9,95
|
|SNPAM
|16,88
|152.390
|% -9,93
|
|FRIGO
|22,40
|33.456.975
|% -8,20
|
|UZERB
|43,00
|81.927
|% -6,40
|
|GARAN
|8,06
|853.941.370
|% -1,23
|
|ASELS
|15,41
|643.729.176
|% 1,72
|
|FENER
|33,60
|586.121.803
|% 6,94
|
|KOZAL
|128,40
|557.728.112
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,02
|445.361.115
|% -0,12
|
|GARAN
|8,06
|853.941.370
|% -1,23
|
|TSKB
|1,39
|145.144.699
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,15
|196.678.299
|% -0,46
|
|KARSN
|4,84
|407.017.694
|% 0,00
|
|PETKM
|6,38
|442.389.764
|% -1,24
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3989
|8,4026
|% -0,15
|
|Euro
|10,2613
|10,2663
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8308
|11,8902
|% -0,35
|
|Frank
|9,3122
|9,3683
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2312
|2,2424
|% -0,27
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|-1,57
|
|Altın Gr.
|507
|507
|-1,62
|
|Cumhuriyet
|3.354
|3.405
|14,00
|
|Tam
|3.337
|3.421
|12,94
|
|Yarım
|1.613
|1.655
|6,26
|
|Çeyrek
|809
|827
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,68
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,01
|
|B. Petrol
|67,43
|67,43
|1,08
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 73 kaybederek (% -0.18 ) 1, 519
-
16:28
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, TSKB
-
16:27BAKAB
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 948 adet işlem
-
16:25OZGYO
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 988, 733 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 10, 730.00 milyon TL de