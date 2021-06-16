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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2021 10:54



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

        Şirketimizin 15.06.2021 tarihi itibarıyla net    aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,022433 TL'dir.  15.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta   oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2   katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı    fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek   kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye  Piyasası Kurulunun (III-48.5)  sayılı Menkul Kıymet Yatırım   Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin  "Bilgi verme ve kamuyu    aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci  fıkrasının "Ortaklık  paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı  ortalama fiyatının, pay başına net   aktif değerinin 2 katını aşması  halinde izleyen iş gününden itibaren  bu durum ortadan kalkıncaya  kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan  portföy ve net aktif değer  tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması    zorunludur." hükmü  gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.06.2021   tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar  ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942585


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