***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 11:14
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 18.06.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,023542 TL'dir. 18.06.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 18.06.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943315
BIST
15:251.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
15:258,7794
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0421
|Açılış
|: 8,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
15:2510,4456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0778
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
15:25501,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 6,12
|Açılış
|: 501,79
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler15:25
|OZBAL
|10,12
|7.742.377
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.046.101
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.321.639
|% 9,96
|
|EUKYO
|8,67
|11.740.248
|% 9,75
|
|VAKFN
|9,52
|123.704.793
|% 8,92
|
|METUR
|6,39
|63.609.776
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.095.517
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,51
|1.113.822.410
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|547.214.816
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,10
|491.288.230
|% 1,94
|
|EREGL
|18,01
|415.245.845
|% 1,24
|
|KRDMD
|6,79
|410.714.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|491.288.230
|% 1,94
|
|YKBNK
|2,14
|239.635.025
|% -0,47
|
|THYAO
|14,51
|1.113.822.410
|% -0,21
|
|GARAN
|8,10
|547.214.816
|% -0,74
|
|TSKB
|1,29
|84.262.208
|% -1,53
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7780
|8,7794
|% 0,48
|
|Euro
|10,4400
|10,4456
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,1589
|12,2199
|% 1,08
|
|Frank
|9,5025
|9,5598
|% 0,77
|
|Riyal
|2,3371
|2,3488
|% 0,62
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|10,32
|
|Altın Gr.
|503
|503
|7,10
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|38,00
|
|Tam
|3.312
|3.396
|34,88
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|16,88
|
|Çeyrek
|803
|821
|8,43
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,09
|
|B. Petrol
|73,56
|73,56
|0,05
|
Seans Raporu
15:25
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