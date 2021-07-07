***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2021 10:29
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.07.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,025889 TL'dir. 06.07.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 06.07.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947404
BIST
10:471.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
10:478,6776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0086
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
10:4710,2668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0077
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,2965
En Düşük
10,2291
10:47503,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,36
|Açılış
|: 503,31
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
503,96
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler10:46
|TUREX
|10,52
|17.367.384
|% 9,93
|
|KNFRT
|20,44
|34.584.451
|% 9,48
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|IDGYO
|1,88
|8.016.614
|% 7,43
|
|SELVA
|6,93
|14.840.147
|% 6,78
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|EUKYO
|7,31
|7.453.942
|% -7,70
|
|DARDL
|14,94
|9.083.585
|% -4,41
|
|ERBOS
|136,60
|22.922.130
|% -3,60
|
|VKFYO
|7,60
|97.561
|% -3,43
|
|GARAN
|8,72
|319.502.381
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,34
|175.705.183
|% -0,56
|
|THYAO
|13,88
|155.613.403
|% 0,00
|
|GWIND
|3,88
|146.483.620
|% 3,74
|
|YKBNK
|2,24
|141.887.599
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,24
|141.887.599
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,30
|59.422.471
|% -2,26
|
|GWIND
|3,88
|146.483.620
|% 3,74
|
|GARAN
|8,72
|319.502.381
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,34
|175.705.183
|% -0,56
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6698
|8,6795
|% -0,08
|
|Euro
|10,2371
|10,2685
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9247
|11,9845
|% -0,21
|
|Frank
|9,3495
|9,4058
|% -0,09
|
|Riyal
|2,3047
|2,3162
|% -0,19
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,90
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,24
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,17
|75,17
|0,64
|
Seans Raporu
10:46
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-
11:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 36 artarak (% 0.29 ) 1, 493
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11:00XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 31 üstünde . İşlem hacmi 2, 144.00 milyon TL de
-
11:00GWIND
Yüzde 4.28 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 424, 679 adet işlem
-
10:59VAKKO
Yüzde 4.48 oranında artışla 11.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 080, 219 adet işlem
-
10:58TGSAS
Yüzde 5.69 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 228, 176 adet işlem