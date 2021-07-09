***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2021 10:20
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin 08.07.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,026282 TL'dir. 08.07.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması ha
10:561.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.381
En Düşük
1.374
10:568,6868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7066
En Düşük
8,6768
10:5610,2928
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0234
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3212
En Düşük
10,2662
10:56504,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,32
|Açılış
|: 504,36
|
|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
502,35
BIST En Aktif Hisseler10:56
|EKIZ
|7,48
|130.683
|% 10,00
|
|SILVR
|6,04
|16.317.429
|% 7,09
|
|AVGYO
|3,20
|12.812.134
|% 6,31
|
|MEDTR
|33,86
|20.986.969
|% 6,28
|
|EMNIS
|22,50
|27.090
|% 4,55
|
|FADE
|17,47
|3.302.372
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|30.676.409
|% -9,93
|
|IDEAS
|54,75
|1.586.091
|% -9,05
|
|SRVGY
|75,15
|10.264.482
|% -8,74
|
|VKFYO
|6,90
|52.440
|% -6,63
|
|KRDMD
|7,22
|252.104.956
|% 1,98
|
|EREGL
|17,92
|230.580.155
|% 2,05
|
|GARAN
|8,52
|189.617.038
|% -0,47
|
|THYAO
|13,58
|152.205.850
|% -0,59
|
|PETKM
|5,36
|124.575.994
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,27
|111.790.938
|% 0,89
|
|KRDMD
|7,22
|252.104.956
|% 1,98
|
|PETKM
|5,36
|124.575.994
|% 0,37
|
|GARAN
|8,52
|189.617.038
|% -0,47
|
|EKGYO
|1,87
|35.314.750
|% 0,54
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6826
|8,6868
|% -0,07
|
|Euro
|10,2867
|10,2928
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,9435
|12,0034
|% -0,11
|
|Frank
|9,4573
|9,5143
|% -0,10
|
|Riyal
|2,3095
|2,3211
|% -0,09
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|2,30
|
|Altın Gr.
|504
|504
|0,23
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|0,36
|
Seans Raporu
10:56
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