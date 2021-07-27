***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 09:51
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26.07.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,034626 TL'dir. 26.07.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 26.07.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951935
BIST
11:111.347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.349
En Düşük
1.342
11:118,5743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0220
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5770
En Düşük
8,5413
11:1110,1012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0047
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1319
En Düşük
10,0795
11:11495,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 495,07
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
496,36
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler11:09
|IDGYO
|2,32
|13.542.194
|% 9,95
|
|EDIP
|5,56
|55.822.075
|% 9,88
|
|DIRIT
|3,72
|147.554
|% 9,73
|
|YAYLA
|5,32
|124.206.937
|% 9,24
|
|AVHOL
|5,72
|7.796.067
|% 8,95
|
|ORMA
|26,00
|11.960
|% -5,80
|
|SANFM
|19,70
|1.607.241
|% -5,11
|
|DERHL
|4,44
|6.526.259
|% -4,72
|
|AVOD
|5,42
|2.655.062
|% -4,07
|
|YESIL
|2,29
|11.035.821
|% -3,78
|
|THYAO
|12,31
|196.244.948
|% 0,00
|
|GARAN
|8,14
|150.846.362
|% -0,12
|
|PETKM
|5,36
|150.636.554
|% -1,11
|
|YAYLA
|5,32
|124.206.937
|% 9,24
|
|KRDMD
|7,32
|117.426.829
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,24
|95.709.213
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,01
|36.501.660
|% 1,00
|
|PETKM
|5,36
|150.636.554
|% -1,11
|
|EKGYO
|1,80
|47.098.136
|% -0,55
|
|YAYLA
|5,32
|124.206.937
|% 9,24
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5686
|8,5723
|% 0,23
|
|Euro
|10,0933
|10,0998
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,7788
|11,8378
|% -0,04
|
|Frank
|9,3007
|9,3568
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2778
|2,2892
|% 0,19
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-2,25
|
|Altın Gr.
|495
|495
|1,08
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|73,72
|73,72
|0,02
|
Seans Raporu
11:09
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