***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.08.2021 09:57
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.08.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,044292 TL'dir. 19.08.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.08.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959598
BIST
10:211.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,12
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.440
10:218,5525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0457
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:219,9960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0230
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0104
En Düşük
9,9367
10:21490,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 5,01
|Açılış
|: 490,45
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:21
|GESAN
|20,56
|171.100
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|DOAS
|27,76
|41.552.429
|% 5,95
|
|MERIT
|16,65
|154.878
|% 5,71
|
|EMKEL
|2,87
|12.803.450
|% -5,59
|
|MARKA
|4,75
|1.055.917
|% -5,00
|
|PKENT
|1.990,50
|66.606
|% -4,99
|
|DARDL
|2,38
|5.072.835
|% -4,42
|
|FONET
|15,03
|3.873.077
|% -4,15
|
|GARAN
|9,34
|187.923.895
|% 0,54
|
|EREGL
|18,70
|105.797.716
|% 0,81
|
|AGYO
|4,32
|73.357.684
|% 5,11
|
|KRDMD
|7,69
|69.954.722
|% 0,13
|
|THYAO
|12,25
|64.484.083
|% 0,49
|
|EKGYO
|1,86
|46.335.196
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,56
|63.400.314
|% 0,79
|
|GARAN
|9,34
|187.923.895
|% 0,54
|
|AGYO
|4,32
|73.357.684
|% 5,11
|
|ODAS
|1,44
|22.389.320
|% 0,70
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5466
|8,5525
|% 0,54
|
|Euro
|9,9935
|9,9960
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,6016
|11,6597
|% 0,52
|
|Frank
|9,2823
|9,3382
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2716
|2,2830
|% 0,65
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|6,11
|
|Altın Gr.
|491
|491
|5,21
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,04
|
|B. Petrol
|66,80
|66,80
|0,35
|
Seans Raporu
10:21
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10:34DOAS
Yüzde 5.34 oranında artışla 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 424, 753 adet işlem
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10:32XU030
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10:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISKUR, AKPAZ
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10:32XU100
Endeks 1, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 26 üstünde . İşlem hacmi 1, 205.00 milyon TL de
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10:31RTALB
Yüzde 4.02 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 012, 719 adet işlem