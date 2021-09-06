***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.09.2021 10:31
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,048252 TL'dir. 03.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.09.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961884
BIST
10:541.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.470
|
|Önceki Kapanış
|: 1.469
|
1.479
En Düşük
1.470
10:548,2974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0072
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2900
|
8,3316
En Düşük
8,2714
10:549,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0447
|Açılış
|: 9,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8250
|
9,9103
En Düşük
9,8270
10:54487,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,01
|Açılış
|: 487,17
|
|Önceki Kapanış
|: 488,17
|
489,43
En Düşük
485,91
BIST En Aktif Hisseler10:54
|YEOTK
|24,20
|587.116
|% 10,00
|
|OYLUM
|4,84
|8.034.913
|% 10,00
|
|BALAT
|9,02
|821.848
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,31
|65.186
|% 10,00
|
|DIRIT
|4,74
|506.260
|% 9,98
|
|ISBIR
|88,80
|1.438.649
|% -9,98
|
|FRIGO
|18,24
|10.512.653
|% -4,00
|
|KSTUR
|196,20
|39.240
|% -3,92
|
|KERVN
|0,56
|171.405
|% -3,45
|
|CIMSA
|26,24
|37.071.228
|% -3,32
|
|GARAN
|9,94
|455.938.477
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,67
|340.299.292
|% 2,30
|
|EGEPO
|7,30
|242.465.894
|% 9,77
|
|SASA
|28,48
|131.384.265
|% 0,28
|
|THYAO
|12,88
|130.891.596
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,67
|340.299.292
|% 2,30
|
|GARAN
|9,94
|455.938.477
|% 1,22
|
|EGEPO
|7,30
|242.465.894
|% 9,77
|
|MARTI
|2,20
|61.208.163
|% 6,28
|
|YESIL
|2,39
|55.436.886
|% 6,22
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2946
|8,2974
|% -0,09
|
|Euro
|9,8451
|9,8496
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,4510
|11,5084
|% -0,25
|
|Frank
|9,0224
|9,0768
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2052
|2,2163
|% -0,11
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-1,32
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-1,23
|
|Cumhuriyet
|3.229
|3.278
|10,00
|
|Tam
|3.213
|3.293
|30,98
|
|Yarım
|1.553
|1.593
|14,99
|
|Çeyrek
|779
|796
|7,49
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,83
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,01
|
|B. Petrol
|72,46
|72,46
|-0,57
|
Seans Raporu
10:54
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11:04EGEPO
Yüzde 9.62 oranında artışla 7.29 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 877, 311 adet işlem
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11:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, GARAN, KOZAL
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11:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 17 artarak (% 0.48 ) 1, 301
-
11:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OYLUM, AKYHO, YYAPI, DIRIT, BALAT, BRMEN