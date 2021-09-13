***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2021 10:05
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.09.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,050387 TL'dir. 10.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 10.09.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963337
BIST
10:551.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,13
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.444
En Düşük
1.435
10:558,4643
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0086
|Açılış
|: 8,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4130
|
8,4794
En Düşük
8,4307
10:559,9829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0291
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9400
|
10,0239
En Düşük
9,9433
10:55486,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,67
|Açılış
|: 486,78
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,13
BIST En Aktif Hisseler10:55
|YEOTK
|38,96
|7.481.762
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|7.652.522
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|4.788.349
|% 9,97
|
|DITAS
|18,54
|10.003.771
|% 9,96
|
|ORCAY
|17,33
|20.255.058
|% 9,96
|
|KTSKR
|86,45
|55.874.486
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,73
|10.328.335
|% -8,08
|
|TGSAS
|16,10
|5.477.482
|% -8,00
|
|DOGUB
|6,55
|3.945.000
|% -6,70
|
|SELGD
|6,91
|3.780.673
|% -4,03
|
|GARAN
|9,43
|419.238.765
|% -0,63
|
|KOZAL
|103,40
|218.757.498
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,51
|168.785.827
|% 1,21
|
|KOZAA
|16,32
|154.255.112
|% 4,95
|
|GESAN
|22,76
|125.897.183
|% 5,27
|
|YKBNK
|2,51
|168.785.827
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,85
|96.352.468
|% -0,54
|
|GARAN
|9,43
|419.238.765
|% -0,63
|
|TSKB
|1,28
|43.309.178
|% -0,78
|
|VAKBN
|3,48
|43.376.412
|% 0,00
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4625
|8,4643
|% 0,10
|
|Euro
|9,9761
|9,9829
|% -0,29
|
|Sterlin
|11,6547
|11,7131
|% -0,10
|
|Frank
|9,1527
|9,2078
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2490
|2,2602
|% 0,05
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|2,19
|
|Altın Gr.
|486
|486
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.268
|3,00
|
|Tam
|3.205
|3.286
|-2,75
|
|Yarım
|1.549
|1.589
|-1,32
|
|Çeyrek
|777
|795
|-0,67
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,40
|73,40
|0,48
|
Seans Raporu
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