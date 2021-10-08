***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.10.2021 12:16
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,057946 TL'dir. 07.10.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.10.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968548
BIST
15:231.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.397
|
1.402
En Düşük
1.394
15:238,9067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0317
|Açılış
|: 8,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8750
|
8,9740
En Düşük
8,8520
15:2310,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0375
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3706
En Düşük
10,2298
15:23505,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 5,05
|Açılış
|: 505,72
|
|Önceki Kapanış
|: 500,67
|
506,60
En Düşük
499,83
BIST En Aktif Hisseler15:23
|AYCES
|55,00
|3.589.563
|% 10,00
|
|MAALT
|179,30
|24.542.233
|% 10,00
|
|PKENT
|3.520,00
|35.032.577
|% 10,00
|
|DOBUR
|31,94
|4.849.543
|% 9,99
|
|MERIT
|19,16
|1.333.134
|% 9,99
|
|SEYKM
|14,58
|2.484.009
|% -10,00
|
|KERVN
|0,72
|890.816
|% -10,00
|
|IDEAS
|43,16
|1.973.016
|% -9,97
|
|KNFRT
|4,84
|219.191.382
|% -9,87
|
|KTSKR
|32,82
|188.930.670
|% -8,73
|
|THYAO
|14,17
|661.025.438
|% 0,35
|
|PETKM
|6,19
|651.110.714
|% -0,64
|
|SASA
|27,50
|634.009.976
|% 2,92
|
|ASELS
|15,48
|561.897.513
|% -0,19
|
|GARAN
|9,38
|544.234.195
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,78
|356.099.318
|% 0,00
|
|PETKM
|6,19
|651.110.714
|% -0,64
|
|YKBNK
|2,39
|240.921.675
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,56
|244.716.966
|% -0,78
|
|ODAS
|1,45
|100.738.821
|% 0,00
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9036
|8,9067
|% 0,36
|
|Euro
|10,3052
|10,3128
|% 0,36
|
|Sterlin
|12,1098
|12,1705
|% 0,58
|
|Frank
|9,5708
|9,6284
|% 0,63
|
|Riyal
|2,3698
|2,3817
|% 0,49
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|5,80
|
|Altın Gr.
|505
|505
|4,83
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.392
|47,00
|
|Tam
|3.328
|3.411
|9,48
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|4,58
|
|Çeyrek
|807
|825
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,04
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|0,44
|
Seans Raporu
15:23
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15:35GSDHO
Yüzde 5.32 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 698, 530 adet işlem
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15:32XU100
Endeks 1, 399 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 14 üstünde . İşlem hacmi 8, 534.00 milyon TL de
-
15:32GSDHO
Yüzde 5.70 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 502, 420 adet işlem
-
15:31VAKKO
Yüzde 7.58 oranında artışla 10.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 988, 879 adet işlem
-
15:28BRKSN
Yüzde 5.83 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 261, 175 adet işlem