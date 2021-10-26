***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 14:06
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.10.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,069217 TL'dir. 25.10.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.10.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972400
BIST
14:071.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 16,50
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.510
En Düşük
1.501
14:079,4265
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -0,1580
|Açılış
|: 9,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4118
14:0710,9632
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,1740
|Açılış
|: 10,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
14:07547,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -9,67
|Açılış
|: 547,28
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler14:06
|TSPOR
|4,87
|304.465.509
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.550.023
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.101.384
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,10
|119.455.009
|% 9,06
|
|KARTN
|53,55
|75.425.936
|% 8,84
|
|BIOEN
|26,90
|266.178.585
|% -6,60
|
|HUBVC
|10,10
|12.907.375
|% -5,34
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,26
|1.548.441.131
|% 1,98
|
|TUPRS
|140,70
|589.437.476
|% -0,78
|
|GUBRF
|66,40
|580.041.512
|% 2,71
|
|THYAO
|14,45
|549.966.718
|% 1,19
|
|EREGL
|19,93
|523.698.321
|% 1,53
|
|GARAN
|9,26
|1.548.441.131
|% 1,98
|
|ODAS
|1,42
|184.245.357
|% 1,43
|
|YKBNK
|2,62
|240.703.629
|% 1,16
|
|TSPOR
|4,87
|304.465.509
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,59
|462.127.040
|% 1,07
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4255
|9,4296
|% -1,62
|
|Euro
|10,9598
|10,9713
|% -1,49
|
|Sterlin
|13,0222
|13,0875
|% -0,97
|
|Frank
|10,2357
|10,2974
|% -1,35
|
|Riyal
|2,5111
|2,5237
|% -1,41
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-5,11
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-8,95
|
|Cumhuriyet
|3.620
|3.675
|-67,00
|
|Tam
|3.602
|3.693
|-65,77
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|-31,81
|
|Çeyrek
|873
|893
|-15,91
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|0,00
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 48 artarak (% 1.09 ) 1, 625
-
14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, TRKCM, ODAS
-
14:19
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BIOEN, AKPAZ
-
14:19XU100
Endeks 1, 510 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 11, 405.00 milyon TL de
-
14:19MERIT
Yüzde 9.93 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 88, 604 adet işlem