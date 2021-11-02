***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2021 11:09
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,068879 TL'dir. 01.11.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.11.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973916
BIST
11:461.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,43
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:469,5297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0066
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:4611,0475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0271
|Açılış
|: 11,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9900
|
11,1023
En Düşük
10,9907
11:46548,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,43
|Açılış
|: 548,64
|
|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:43
|DOBUR
|64,40
|9.903.751
|% 9,99
|
|HEDEF
|3,77
|86.460.120
|% 9,91
|
|ERBOS
|121,80
|113.384.583
|% 9,04
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,35
|70.601.769
|% 6,82
|
|BIOEN
|22,40
|154.860.325
|% -9,31
|
|AKFGY
|5,55
|20.344.256
|% -8,87
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|MAKTK
|3,34
|12.028.187
|% -8,49
|
|KRGYO
|6,82
|27.012.407
|% -7,84
|
|GARAN
|10,23
|1.292.070.528
|% 0,99
|
|TSPOR
|5,56
|525.705.107
|% -6,71
|
|THYAO
|15,37
|509.931.708
|% 0,59
|
|SISE
|8,58
|327.931.648
|% 0,59
|
|SASA
|30,60
|308.069.057
|% 1,93
|
|GARAN
|10,23
|1.292.070.528
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,84
|297.435.251
|% 1,43
|
|TSPOR
|5,56
|525.705.107
|% -6,71
|
|GSRAY
|3,88
|253.244.968
|% -2,27
|
|MRGYO
|0,99
|59.712.540
|% 4,21
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5241
|9,5292
|% -0,07
|
|Euro
|11,0439
|11,0502
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,9506
|13,0156
|% -0,32
|
|Frank
|10,4110
|10,4737
|% -0,34
|
|Riyal
|2,5296
|2,5423
|% -0,20
|
|11:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,13
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.603
|3.693
|16,79
|
|Yarım
|1.741
|1.786
|8,13
|
|Çeyrek
|873
|893
|4,06
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,13
|85,13
|0,42
|
Seans Raporu
11:43
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-
11:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7 artarak (% 0.42 ) 1, 661
-
11:54
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, YKBNK
-
11:54XU100
Endeks 1, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 7, 345.00 milyon TL de
-
11:54VERTU
Yüzde 4.33 oranında artışla 22.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 675, 145 adet işlem
-
11:53MRGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 1.00 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 564, 299 adet işlem