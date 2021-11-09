***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2021 10:38
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,075743 TL'dir. 08.11.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.11.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976166
BIST
11:471.618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:479,7311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0535
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:4711,2876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0652
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:47570,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,91
|Açılış
|: 570,53
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:47
|TSPOR
|6,18
|24.840.770
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,76
|71.382.569
|% 8,10
|
|GSDDE
|4,25
|19.806.077
|% 7,32
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|ERSU
|4,64
|30.315.069
|% -9,90
|
|INVEO
|28,90
|7.965.589
|% -8,54
|
|KARYE
|13,43
|113.017.405
|% -6,99
|
|AKFGY
|5,52
|18.941.386
|% -6,76
|
|GEREL
|5,58
|23.628.069
|% -5,42
|
|SISE
|9,30
|1.168.717.096
|% 3,68
|
|PETKM
|6,86
|869.207.029
|% 0,59
|
|THYAO
|18,31
|795.744.275
|% 1,44
|
|GARAN
|10,74
|725.983.123
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,12
|720.283.417
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,12
|720.283.417
|% 2,63
|
|SISE
|9,30
|1.168.717.096
|% 3,68
|
|PETKM
|6,86
|869.207.029
|% 0,59
|
|ODAS
|1,51
|128.191.527
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,13
|147.274.763
|% 1,43
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7267
|9,7311
|% 0,55
|
|Euro
|11,2783
|11,2876
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,1532
|13,2191
|% 0,47
|
|Frank
|10,6045
|10,6684
|% 0,49
|
|Riyal
|2,5857
|2,5986
|% 0,49
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|0,76
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,90
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|-0,14
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|-0,07
|
|Çeyrek
|909
|930
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|0,24
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
11:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 58 artarak (% 0.66 ) 1, 759
-
11:59XU100
Endeks 1, 617 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 9, 834.00 milyon TL de
-
11:59VERTU
Yüzde 8.49 oranında artışla 27.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 638, 789 adet işlem
-
11:56VERTU
Yüzde 7.87 oranında artışla 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 607 adet işlem
-
11:54XU100
Endeks 1, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 9, 632.00 milyon TL de