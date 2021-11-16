***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2021 10:56
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,080696 TL'dir. 15.11.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.11.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977978
BIST
11:021.701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,40
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.701
11:0210,1499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0921
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0150
|
10,2165
En Düşük
10,0421
11:0211,5585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1224
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,6239
En Düşük
11,4245
11:02610,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 7,95
|Açılış
|: 610,64
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler11:02
|ELITE
|19,72
|85.936.629
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|TDGYO
|7,35
|17.456.436
|% 8,41
|
|PRKAB
|41,76
|117.716.056
|% 7,13
|
|OYLUM
|8,05
|5.651.449
|% -8,11
|
|PENTA
|162,30
|7.976.867
|% -7,68
|
|HEDEF
|3,39
|5.672.333
|% -5,57
|
|GRNYO
|2,50
|1.185.657
|% -4,21
|
|NUGYO
|10,50
|3.414.228
|% -3,85
|
|GARAN
|12,30
|1.304.452.075
|% 5,76
|
|YKBNK
|3,46
|1.004.556.287
|% 2,06
|
|AKBNK
|7,21
|945.805.436
|% 3,44
|
|PETKM
|8,00
|754.088.613
|% 0,88
|
|ISCTR
|7,01
|628.240.553
|% 0,29
|
|YKBNK
|3,46
|1.004.556.287
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,20
|219.697.411
|% -3,23
|
|AKBNK
|7,21
|945.805.436
|% 3,44
|
|GARAN
|12,30
|1.304.452.075
|% 5,76
|
|TSKB
|1,66
|164.668.969
|% -3,49
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1452
|10,1499
|% 0,92
|
|Euro
|11,5404
|11,5585
|% 1,07
|
|Sterlin
|13,6766
|13,7452
|% 1,72
|
|Frank
|10,9644
|11,0305
|% 1,29
|
|Riyal
|2,7082
|2,7218
|% 1,28
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|2,02
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,20
|8,21
|0,09
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|0,61
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:14XU100
Endeks 1, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 10, 259.00 milyon TL de
-
11:14ELITE
Yüzde 9.98 oranında artışla 19.72 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 427, 592 adet işlem
-
11:11GARAN
Yüzde 6.02 oranında artışla 12.33 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 563, 348 adet işlem
-
11:10BASGZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 505, 037 adet işlem
-
11:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, HALKB, ARCLK