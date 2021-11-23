***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2021 12:30
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.11.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,083891 TL'dir. 22.11.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.11.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979183
BIST
13:481.781
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 25,15
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
13:4812,4725
En Yüksek
|Değişim
|: 9,35%
|| 1,0663
|Açılış
|: 12,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
13:4814,0465
En Yüksek
|Değişim
|: 9,55%
|| 1,2240
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
13:48712,73
En Yüksek
|Değişim
|: 7,61%
|| 50,39
|Açılış
|: 712,73
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
724,10
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler13:48
|YBTAS
|12.111,00
|302.775
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|13.975.334
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|2.788.160
|% 9,98
|
|PRKAB
|59,50
|149.288.542
|% 9,98
|
|TBORG
|19,98
|740.976
|% 9,96
|
|GESAN
|25,18
|66.933.998
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,41
|668.323.355
|% -9,23
|
|ADESE
|0,98
|123.094.559
|% -8,41
|
|SNKRN
|22,60
|167.485
|% -8,13
|
|AVOD
|5,14
|37.370.169
|% -7,22
|
|KRDMD
|8,65
|2.397.231.919
|% 3,97
|
|SISE
|11,99
|2.243.421.970
|% 6,96
|
|GARAN
|11,82
|1.916.217.593
|% -1,01
|
|EREGL
|23,14
|1.473.624.400
|% 7,33
|
|THYAO
|18,07
|1.214.880.193
|% 2,50
|
|KRDMD
|8,65
|2.397.231.919
|% 3,97
|
|YKBNK
|3,50
|934.953.566
|% -1,13
|
|ODAS
|1,59
|398.887.474
|% -3,05
|
|SISE
|11,99
|2.243.421.970
|% 6,96
|
|GARAN
|11,82
|1.916.217.593
|% -1,01
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4398
|12,4725
|% 9,35
|
|Euro
|14,0133
|14,0465
|% 9,55
|
|Sterlin
|16,4633
|16,5458
|% 8,09
|
|Frank
|13,2042
|13,2837
|% 8,43
|
|Riyal
|3,2809
|3,2974
|% 8,23
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-9,01
|
|Altın Gr.
|711
|711
|48,92
|
|Cumhuriyet
|4.695
|4.766
|347,00
|
|Tam
|4.669
|4.803
|356,99
|
|Yarım
|2.257
|2.324
|172,68
|
|Çeyrek
|1.132
|1.162
|86,34
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|9,45
|9,46
|0,59
|
|B. Petrol
|78,98
|78,98
|-0,72
|