Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.12.2021 11:15
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 03.12.2021 tarihi itibarıyla net  aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,085898 TL'dir. 03.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı  fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye  Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım  Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının  BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif  değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum  ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın  sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş   günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.12.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981096


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:191.914
Değişim :  0,19% |  3,68
Açılış :  1.917  
Önceki Kapanış :  1.910  
En Yüksek
1.925 En Düşük
1.899
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 22,66 15.893.632 % 10,00  
RNPOL 10,89 157.720 % 10,00  
RAYSG 14,96 4.007.820 % 10,00  
YBTAS 13.347,40 505.906 % 10,00  
PKENT 4.926,00 6.265.596 % 10,00  
daha fazla
14:19 Alış Satış %  
Dolar 13,7699 13,7742 % 0,41  
Euro 15,5582 15,5796 % 0,28  
Sterlin 18,2204 18,3118 % 0,62  
Frank 14,8861 14,9758 % 0,01  
Riyal 3,6606 3,6789 % 0,40  
daha fazla
14:19 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 -0,83  
Altın Gr. 789 789 2,67  
Cumhuriyet 5.217 5.296 -1,00  
Tam 5.192 5.322 3,07  
Yarım 2.510 2.574 1,48  
Çeyrek 1.259 1.287 0,74  
Gümüş.Ons 22,35 22,39 -0,18  
Gümüş Gr. 9,90 9,91 -0,04  
B. Petrol 71,78 71,78 1,90  
Seans Raporu 14:19
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru