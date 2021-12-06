***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 11:15
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.12.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,085898 TL'dir. 03.12.2021 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.12.2021 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981096
BIST
14:191.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,68
|Açılış
|: 1.917
|
|Önceki Kapanış
|: 1.910
|
1.925
En Düşük
1.899
14:1913,7742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0556
|Açılış
|: 13,7620
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7450
|
13,8712
En Düşük
13,6673
14:1915,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0434
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,6685
En Düşük
15,4431
14:19789,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,09
|Açılış
|: 789,62
|
|Önceki Kapanış
|: 786,53
|
795,99
En Düşük
783,18
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ACSEL
|22,66
|15.893.632
|% 10,00
|
|RNPOL
|10,89
|157.720
|% 10,00
|
|RAYSG
|14,96
|4.007.820
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.347,40
|505.906
|% 10,00
|
|PKENT
|4.926,00
|6.265.596
|% 10,00
|
|DOBUR
|154,80
|443.347
|% -10,00
|
|SODSN
|28,84
|936.723
|% -9,99
|
|RALYH
|14,03
|5.841.755
|% -9,95
|
|KTSKR
|32,60
|266.255.808
|% -8,73
|
|EDATA
|13,76
|39.931.280
|% -8,57
|
|GARAN
|11,82
|1.953.361.460
|% 1,37
|
|THYAO
|18,57
|907.120.169
|% 0,22
|
|PETKM
|8,47
|821.175.778
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,52
|803.048.704
|% 2,33
|
|SISE
|13,13
|781.793.838
|% -0,91
|
|TSKB
|1,64
|479.719.414
|% 3,14
|
|YKBNK
|3,52
|803.048.704
|% 2,33
|
|ODAS
|1,66
|276.715.230
|% 1,84
|
|GARAN
|11,82
|1.953.361.460
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,22
|177.506.330
|% 0,83
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7699
|13,7742
|% 0,41
|
|Euro
|15,5582
|15,5796
|% 0,28
|
|Sterlin
|18,2204
|18,3118
|% 0,62
|
|Frank
|14,8861
|14,9758
|% 0,01
|
|Riyal
|3,6606
|3,6789
|% 0,40
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-0,83
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,67
|
|Cumhuriyet
|5.217
|5.296
|-1,00
|
|Tam
|5.192
|5.322
|3,07
|
|Yarım
|2.510
|2.574
|1,48
|
|Çeyrek
|1.259
|1.287
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|22,35
|22,39
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,78
|71,78
|1,90
|
Seans Raporu
14:19
daha fazla
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 18 artarak (% 0.25 ) 2, 054
-
14:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, PETKM
-
14:33XU100
Endeks 1, 912 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 18, 437.00 milyon TL de
-
14:33GOLTS
Yüzde 5.20 oranında artışla 46.10 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 965 adet işlem
-
14:32BFREN
Yüzde 5.11 oranında artışla 1, 003.40 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 352 adet işlem