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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2022 15:09
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin 03.01.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,082465 TL'dir. 03.01.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta  oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2  katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek  kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım  Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu  aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının  BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu  durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş   günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda  hazırlanan 03.01.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988618


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DOBUR 85,30 5.767.955 % 9,99  
KRSTL 3,10 56.444.571 % 9,93  
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Tam 5.125 5.259 72,37  
Yarım 2.477 2.544 35,00  
Çeyrek 1.243 1.272 17,51  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 -0,12  
Gümüş Gr. 9,78 9,80 0,15  
B. Petrol 79,25 79,25 0,27  
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