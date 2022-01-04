***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 15:09
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.01.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,082465 TL'dir. 03.01.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.01.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988618
BIST
15:171.967
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 40,62
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
15:1713,4047
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,3364
|Açılış
|: 13,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
15:1715,0000
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2000
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,1000
En Düşük
14,8200
15:17772,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 13,18
|Açılış
|: 772,18
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler15:15
|CRFSA
|46,22
|5.003.685
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|56.444.571
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|325.246.964
|% 9,91
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|KUYAS
|5,25
|16.057.477
|% -6,08
|
|BAGFS
|16,75
|66.474.850
|% -5,37
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,96
|1.845.545.628
|% 5,13
|
|EREGL
|30,06
|1.359.464.581
|% 2,80
|
|GARAN
|11,50
|1.342.002.917
|% 0,35
|
|SASA
|55,80
|1.205.126.291
|% 4,79
|
|SISE
|14,23
|916.330.589
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,48
|673.931.384
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,28
|331.111.094
|% 2,24
|
|GARAN
|11,50
|1.342.002.917
|% 0,35
|
|IHLAS
|0,62
|57.434.914
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,74
|68.285.025
|% -2,63
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3628
|13,3936
|% 2,49
|
|Euro
|14,9183
|15,2102
|% 2,76
|
|Sterlin
|17,8824
|17,9721
|% 1,63
|
|Frank
|14,4240
|14,5109
|% 1,59
|
|Riyal
|3,5305
|3,5482
|% 1,50
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|0,06
|
|Altın Gr.
|774
|775
|15,50
|
|Cumhuriyet
|5.144
|5.222
|62,00
|
|Tam
|5.125
|5.259
|72,37
|
|Yarım
|2.477
|2.544
|35,00
|
|Çeyrek
|1.243
|1.272
|17,51
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,15
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|0,27
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
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15:30EUKYO
Yüzde 7.08 oranında artışla 3.93 lira fiyatla işlem gören hissede 708, 283 adet işlem
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15:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, AKBNK, GARAN
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15:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 41 artarak (% 2.36 ) 1, 753
-
15:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, TSPOR, UZERB, CRFSA, IHLAS, KRSTL, DOBUR
-
15:29
FLAP, KONYA, HEKTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında