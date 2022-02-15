***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2022 11:07
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.02.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,111017 TL'dir. 14.02.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.02.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001752
BIST
11:002.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 8,90
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.021
En Düşük
2.006
11:0013,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0042
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5620
11:0015,4213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0591
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4232
En Düşük
15,3518
11:00820,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,07
|Açılış
|: 820,04
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler10:58
|PKENT
|791,00
|6.805.668
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,84
|8.257.060
|% 9,36
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,24
|10.724.418
|% 8,00
|
|INVEO
|34,76
|72.508.491
|% 7,02
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,77
|12.746.549
|% -5,68
|
|INTEM
|95,95
|6.526.038
|% -5,00
|
|IDEAS
|21,46
|2.368.622
|% -4,96
|
|THYAO
|28,66
|723.908.085
|% 0,21
|
|KOZAL
|130,30
|395.385.281
|% 1,88
|
|KRDMD
|11,65
|357.463.505
|% 1,22
|
|ASELS
|21,84
|232.085.926
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|209.423.159
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|209.423.159
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,65
|357.463.505
|% 1,22
|
|THYAO
|28,66
|723.908.085
|% 0,21
|
|MOBTL
|2,04
|50.545.818
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,29
|47.324.260
|% 1,33
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5890
|13,5977
|% 0,04
|
|Euro
|15,4079
|15,4199
|% 0,38
|
|Sterlin
|18,3428
|18,4348
|% 0,09
|
|Frank
|14,6507
|14,7389
|% 0,20
|
|Riyal
|3,6134
|3,6315
|% 0,05
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|4,87
|
|Altın Gr.
|820
|820
|2,02
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|-0,82
|
Seans Raporu
10:58
daha fazla
-
11:13AYDEM
Yüzde 5.42 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 718, 081 adet işlem
-
11:11OYLUM
Yüzde 9.55 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 440, 241 adet işlem
-
11:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 16 artarak (% 0.50 ) 2, 237
-
11:09
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, THYAO, SODA
-
11:09XU100
Endeks 2, 011 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 4, 533.00 milyon TL de