***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2022 12:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.03.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,116359 TL'dir. 14.03.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.03.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010527
BIST
16:012.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 8,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.097
En Düşük
2.078
16:0114,6433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1366
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
16:0116,1171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0712
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
16:01903,04
En Yüksek
|Değişim
|: -2,68%
|| -24,88
|Açılış
|: 903,04
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler15:59
|PKENT
|397,20
|32.136.499
|% 10,00
|
|PENTA
|334,80
|40.402.447
|% 9,99
|
|AYEN
|9,98
|65.305.969
|% 9,91
|
|RAYSG
|12,91
|3.783.815
|% 9,59
|
|EDIP
|3,77
|10.095.908
|% 9,28
|
|KRSTL
|5,58
|5.345.925
|% -9,85
|
|GRSEL
|9,04
|331.069.927
|% -8,41
|
|EUYO
|2,97
|1.364.183
|% -5,71
|
|OTTO
|33,00
|130.417
|% -5,61
|
|KZBGY
|46,88
|7.184.770
|% -4,21
|
|THYAO
|27,36
|2.875.330.042
|% 2,78
|
|FROTO
|275,60
|1.848.674.238
|% 2,76
|
|KRDMD
|14,73
|1.766.019.086
|% -0,34
|
|GARAN
|11,93
|1.398.608.935
|% 0,59
|
|EREGL
|34,60
|1.260.774.461
|% 0,58
|
|YKBNK
|3,84
|802.322.591
|% 2,40
|
|KARSN
|4,13
|817.522.706
|% 6,17
|
|DOHOL
|3,32
|586.294.126
|% -0,30
|
|ODAS
|1,56
|212.447.788
|% 1,30
|
|KRDMD
|14,73
|1.766.019.086
|% -0,34
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6383
|14,6441
|% -0,92
|
|Euro
|16,0967
|16,1261
|% -0,38
|
|Sterlin
|19,0595
|19,1551
|% -0,59
|
|Frank
|15,5130
|15,6064
|% -1,14
|
|Riyal
|3,8868
|3,9063
|% -1,12
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-29,91
|
|Altın Gr.
|905
|906
|-22,23
|
|Cumhuriyet
|5.998
|6.088
|-161,00
|
|Tam
|5.968
|6.119
|-149,60
|
|Yarım
|2.884
|2.960
|-72,36
|
|Çeyrek
|1.447
|1.480
|-36,18
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,74
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,32
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,92
|
Seans Raporu
15:59
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866