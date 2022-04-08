***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2022 14:22
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,117381 TL'dir. 07.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018051
BIST
14:152.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 29,04
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:1514,7547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0177
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:1516,0389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0096
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:15916,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,33
|Açılış
|: 916,28
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:15
|MZHLD
|34,12
|3.413.298
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.900.350
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.308.621
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.239.584
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|4.885.615
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|12.204.807
|% -6,40
|
|PSDTC
|29,28
|14.033.459
|% -4,06
|
|PSDTC
|29,28
|14.033.459
|% -4,06
|
|GARAN
|13,11
|3.706.618.799
|% 3,97
|
|THYAO
|35,52
|1.614.916.166
|% -0,28
|
|ASELS
|26,54
|1.191.363.496
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,26
|1.180.956.806
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,64
|1.042.254.784
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,64
|1.042.254.784
|% 3,13
|
|GARAN
|13,11
|3.706.618.799
|% 3,97
|
|ODAS
|2,17
|597.707.652
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,50
|985.973.685
|% 2,51
|
|AKBNK
|8,26
|1.180.956.806
|% 2,74
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7517
|14,7547
|% 0,12
|
|Euro
|16,0283
|16,0389
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1786
|19,2748
|% -0,12
|
|Frank
|15,7122
|15,8068
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9217
|3,9413
|% 0,15
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,26
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,79
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.163
|1,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-1,19
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,58
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,32
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30ADESE
Yüzde 4.88 oranında artışla 0.86 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 652, 763 adet işlem
-
14:29QNBFB
Yüzde 6.89 oranında artışla 38.50 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 810 adet işlem
-
14:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 43 artarak (% 1.32 ) 2, 638
-
14:28XU100
Endeks 2, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 26, 585.00 milyon TL de
-
14:28KRGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 323, 767 adet işlem