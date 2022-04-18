***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.04.2022 13:12
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,129828 TL'dir. 15.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halin
14:142.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,12
|Açılış
|: 2.503
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.510
En Düşük
2.491
14:1414,6489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0166
|Açılış
|: 14,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6155
|
14,6509
En Düşük
14,6093
14:1415,8420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0156
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8549
En Düşük
15,7813
14:14936,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,30
|Açılış
|: 936,47
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
939,16
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler14:12
|OYYAT
|59,50
|4.003.577
|% 9,98
|
|OYAYO
|6,99
|5.077.127
|% 9,91
|
|YKSLN
|9,54
|83.793.711
|% 9,91
|
|ISKPL
|5,02
|76.378.223
|% 8,42
|
|KENT
|232,00
|1.902.955
|% 8,16
|
|MMCAS
|3,61
|628.375
|% -9,98
|
|ITTFH
|1,48
|23.598.643
|% -6,33
|
|ISGYO
|12,44
|60.283.114
|% -5,76
|
|GZNMI
|30,34
|10.235.839
|% -4,95
|
|KAPLM
|56,00
|7.105.056
|% -4,92
|
|GARAN
|14,11
|2.037.559.929
|% 1,51
|
|THYAO
|37,84
|1.571.481.852
|% 0,26
|
|KOZAL
|174,00
|1.137.518.287
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,20
|1.092.305.782
|% 0,19
|
|TUPRS
|253,40
|1.083.159.390
|% -2,43
|
|TSKB
|1,96
|453.353.956
|% 4,26
|
|YKBNK
|5,20
|1.092.305.782
|% 0,19
|
|ODAS
|2,38
|408.215.864
|% 2,59
|
|GARAN
|14,11
|2.037.559.929
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,90
|417.167.700
|% -1,36
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6453
|14,6489
|% 0,11
|
|Euro
|15,8300
|15,8402
|% 0,09
|
|Sterlin
|19,0301
|19,1255
|% -0,14
|
|Frank
|15,4754
|15,5687
|% 0,16
|
|Riyal
|3,8938
|3,9133
|% 0,09
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|14,02
|
|Altın Gr.
|937
|937
|7,46
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.294
|53,00
|
|Tam
|6.171
|6.325
|53,24
|
|Yarım
|2.983
|3.060
|25,75
|
|Çeyrek
|1.496
|1.530
|12,88
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,20
|0,11
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,24
|
Seans Raporu
14:12
daha fazla
-
14:27KUYAS
Yüzde 6.98 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 198, 482 adet işlem
-
14:26YKSLN
Yüzde 9.91 oranında artışla 9.54 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 964, 069 adet işlem
-
14:25METUR
Yüzde 5.51 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 458, 659 adet işlem
-
14:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, TUPRS, HEKTS
-
14:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, KOZAL, TOASO