***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2022 14:00
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,137612 TL'dir. 25.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 25.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
14:172.466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -16,79
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.459
14:1714,7906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0229
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8004
En Düşük
14,7663
14:1715,8163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0174
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7888
14:17907,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,15
|Açılış
|: 907,14
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
907,86
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler14:15
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|27.806.509
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|ACSEL
|42,46
|59.990.661
|% 8,32
|
|LIDFA
|5,72
|26.725.307
|% -9,92
|
|EUHOL
|2,83
|3.903.566
|% -9,87
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|KGYO
|4,79
|16.794.883
|% -6,63
|
|ISBTR
|55.000,00
|54.101
|% -5,01
|
|THYAO
|39,82
|4.332.149.650
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,22
|1.850.921.592
|% 1,06
|
|TUPRS
|249,80
|1.069.584.101
|% -3,70
|
|SISE
|17,69
|1.039.843.730
|% -1,34
|
|EREGL
|34,34
|991.913.500
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,70
|723.150.099
|% -2,17
|
|ODAS
|2,46
|392.060.574
|% -0,81
|
|YKBNK
|5,06
|719.154.966
|% -1,36
|
|TSKB
|1,95
|243.062.374
|% -2,01
|
|KRDMD
|15,22
|1.850.921.592
|% 1,06
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7884
|14,7923
|% 0,17
|
|Euro
|15,8062
|15,8147
|% -0,12
|
|Sterlin
|18,7297
|18,8236
|% -0,24
|
|Frank
|15,3700
|15,4626
|% 0,20
|
|Riyal
|3,9304
|3,9501
|% 0,05
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|9,04
|
|Altın Gr.
|907
|907
|5,01
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|23,00
|
|Tam
|6.004
|6.154
|24,55
|
|Yarım
|2.902
|2.977
|11,88
|
|Çeyrek
|1.456
|1.488
|5,94
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,07
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,56
|
Seans Raporu
14:15
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-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 88 kaybederek (% -0.57 ) 2, 227
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, OTTO, DAGHL, SAFKR
-
14:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, EUHOL
-
14:30
BIOEN, KLSYN, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:30
EUHOL, VAKKO, BALAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında