***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2022 16:05
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,132657 TL'dir. 29.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 29.04.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026614
BIST
17:322.466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 35,71
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.492
En Düşük
2.460
17:3214,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1317
|Açılış
|: 14,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8707
En Düşük
14,7014
17:3215,7066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0469
|Açılış
|: 15,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7876
En Düşük
15,6227
17:32902,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 11,57
|Açılış
|: 902,16
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
912,27
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler17:32
|IMASM
|18,15
|6.584.856
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|27.187.180
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|1.164.141
|% 10,00
|
|GZNMI
|33,52
|13.066.943
|% 9,97
|
|TIRE
|15,44
|11.464.462
|% 9,97
|
|DAGHL
|21,14
|5.022.993
|% -9,97
|
|DITAS
|26,42
|36.033.967
|% -7,94
|
|TSPOR
|5,22
|147.583.804
|% -7,61
|
|AKGRT
|3,16
|63.224.154
|% -6,23
|
|YONGA
|21,26
|183.767
|% -5,09
|
|SISE
|18,70
|2.900.948.317
|% 3,20
|
|THYAO
|42,56
|2.626.538.979
|% 3,15
|
|EREGL
|33,66
|1.335.290.118
|% 0,30
|
|TUPRS
|244,40
|1.276.385.128
|% 4,36
|
|AKBNK
|8,85
|1.263.090.178
|% -0,78
|
|ODAS
|2,65
|1.060.954.768
|% 8,16
|
|EKGYO
|2,71
|692.361.986
|% 1,88
|
|YKBNK
|4,88
|1.034.866.264
|% 0,21
|
|SISE
|18,70
|2.900.948.317
|% 3,20
|
|AKBNK
|8,85
|1.263.090.178
|% -0,78
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8594
|14,8645
|% 0,89
|
|Euro
|15,6927
|15,7066
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,3360
|18,4280
|% -1,14
|
|Frank
|15,0329
|15,1234
|% -0,32
|
|Riyal
|3,9508
|3,9706
|% 0,96
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|4,15
|
|Altın Gr.
|902
|902
|11,57
|
|Cumhuriyet
|6.062
|6.154
|-20,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,85
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,95
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,98
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,85
|
Seans Raporu
17:32
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-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 64 artarak (% 1.58 ) 2, 747
-
17:47XU100
Endeks 2, 469 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 56 üstünde . İşlem hacmi 32, 361.00 milyon TL de
-
17:47ULUUN
Yüzde 5.38 oranında artışla 8.81 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 807, 858 adet işlem
-
17:46CUSAN
Yüzde 5.05 oranında artışla 10.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 264, 649 adet işlem
-
17:45TUKAS
Yüzde 5.08 oranında artışla 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 249, 500 adet işlem