***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.05.2022 16:14
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.05.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,133038 TL'dir. 05.05.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 05.05.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027275
BIST
16:592.436
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -30,54
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.434
16:5914,9516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0906
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
16:5915,8411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1290
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
16:59904,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 7,55
|Açılış
|: 904,25
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ALKA
|35,02
|62.072.049
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.537.319
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|95.631.101
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.564.856
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|86.233.068
|% 9,92
|
|PETUN
|24,12
|62.624.975
|% -9,26
|
|SELVA
|18,23
|26.418.257
|% -7,37
|
|ODAS
|2,47
|457.608.064
|% -7,14
|
|ALCTL
|27,26
|39.533.059
|% -6,77
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|SISE
|19,22
|4.920.291.969
|% 2,18
|
|THYAO
|41,96
|2.868.913.091
|% -1,69
|
|TUPRS
|250,80
|1.658.206.437
|% 2,24
|
|KOZAL
|183,80
|1.356.478.341
|% 3,43
|
|AKBNK
|8,71
|1.346.883.412
|% -0,80
|
|SISE
|19,22
|4.920.291.969
|% 2,18
|
|YKBNK
|4,80
|1.045.743.619
|% -0,83
|
|ODAS
|2,47
|457.608.064
|% -7,14
|
|EKGYO
|2,66
|425.723.963
|% -1,85
|
|AKBNK
|8,71
|1.346.883.412
|% -0,80
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9472
|14,9533
|% 0,62
|
|Euro
|15,8323
|15,8451
|% 0,85
|
|Sterlin
|18,3655
|18,4576
|% 0,35
|
|Frank
|15,0692
|15,1599
|% 0,32
|
|Riyal
|3,9725
|3,9924
|% 0,60
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.880
|3,28
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,19
|
|Cumhuriyet
|6.065
|6.157
|3,00
|
|Tam
|6.042
|6.195
|18,50
|
|Yarım
|2.920
|2.997
|8,95
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|4,47
|
|Gümüş.Ons
|22,34
|22,37
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|-0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,86
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:12VERTU
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 365 adet işlem
-
17:10KUYAS
Yüzde -5.29 oranında düşüşle 6.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 653 adet işlem
-
17:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, HEKTS, SAHOL
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 61 kaybederek (% -1.02 ) 2, 190
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALKA, DENGE, OLMK, DYOBY, UFUK, TIRE, IMASM