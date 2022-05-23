***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.05.2022 14:39
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.05.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,133542 TL'dir. 20.05.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 20.05.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031735
BIST
14:582.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,46
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
14:5815,8312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0416
|Açılış
|: 15,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:5816,8839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0828
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:58945,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,07
|Açılış
|: 945,62
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler14:58
|IMASM
|51,55
|7.175.611
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.331.860
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|14.472.194
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|SELVA
|10,18
|22.631.205
|% -8,70
|
|POLTK
|642,20
|27.613.043
|% -8,65
|
|ORCAY
|18,40
|106.328.756
|% -6,65
|
|OZRDN
|9,41
|1.503.038
|% -5,90
|
|THYAO
|42,80
|2.353.160.643
|% -0,14
|
|ASELS
|23,34
|1.598.755.014
|% 2,46
|
|GARAN
|15,63
|1.442.217.025
|% -3,82
|
|SISE
|19,10
|1.291.443.136
|% -1,65
|
|SAHOL
|19,52
|1.032.774.079
|% -1,11
|
|SKBNK
|1,25
|420.733.753
|% 4,17
|
|METRO
|1,24
|279.207.370
|% 3,33
|
|KARSN
|5,82
|983.165.055
|% 3,37
|
|YKBNK
|4,33
|700.136.893
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,57
|380.101.511
|% -2,28
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8213
|15,8312
|% -0,26
|
|Euro
|16,8655
|16,8839
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,8000
|19,8993
|% 0,17
|
|Frank
|16,2596
|16,3575
|% 0,25
|
|Riyal
|4,1956
|4,2167
|% -0,55
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|16,59
|
|Altın Gr.
|945
|945
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.285
|6.380
|-4,00
|
|Tam
|6.263
|6.421
|9,08
|
|Yarım
|3.027
|3.106
|4,39
|
|Çeyrek
|1.518
|1.553
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,12
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,89
|
Seans Raporu
14:58
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-
15:13GSDHO
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 4.46 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 911, 325 adet işlem
-
15:12EUHOL
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 871, 769 adet işlem
-
15:11VAKKO
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 12.04 lira fiyatla işlem gören hissede 904, 014 adet işlem
-
15:10TIRE
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 17.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 302, 474 adet işlem
-
15:09XU100
Endeks 2, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 65 altında . İşlem hacmi 21, 998.00 milyon TL de