***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 11:19
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.06.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,148557 TL'dir. 03.06.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.06.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034791
BIST
11:092.647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 45,25
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.649
En Düşük
2.620
11:0916,5827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1684
|Açılış
|: 16,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5836
En Düşük
15,9954
11:0917,8791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2823
|Açılış
|: 17,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8791
En Düşük
17,3505
11:09986,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,76
|Açılış
|: 986,96
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
988,55
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler11:09
|TETMT
|256,50
|5.225.626
|% 9,99
|
|KAPLM
|62,65
|442.058
|% 9,91
|
|FLAP
|4,11
|38.851.133
|% 9,89
|
|KRSTL
|7,38
|28.646.118
|% 9,01
|
|MEGAP
|6,14
|42.907.732
|% 8,10
|
|EPLAS
|17,90
|28.452.738
|% -9,64
|
|EMNIS
|21,60
|75.600
|% -5,01
|
|DIRIT
|2,54
|15.456
|% -4,51
|
|MZHLD
|85,00
|1.190.425
|% -4,23
|
|HEDEF
|6,74
|19.768.711
|% -2,74
|
|SASA
|44,62
|1.380.855.049
|% 1,64
|
|THYAO
|48,64
|1.196.497.956
|% 1,38
|
|SISE
|21,62
|1.083.224.574
|% 3,84
|
|EREGL
|35,46
|680.728.221
|% 2,72
|
|TUPRS
|283,70
|516.096.116
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,85
|299.756.814
|% 2,52
|
|ODAS
|2,94
|238.922.288
|% 5,00
|
|DOHOL
|4,04
|229.297.122
|% 2,54
|
|AKBNK
|8,83
|469.250.995
|% 0,80
|
|SISE
|21,62
|1.083.224.574
|% 3,84
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5783
|16,5827
|% 1,03
|
|Euro
|17,8381
|17,8791
|% 1,60
|
|Sterlin
|20,7487
|20,8528
|% 1,52
|
|Frank
|17,1798
|17,2833
|% 1,12
|
|Riyal
|4,4064
|4,4285
|% 1,00
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|1,29
|
|Altın Gr.
|987
|987
|10,12
|
|Cumhuriyet
|6.529
|6.628
|-50,00
|
|Tam
|6.502
|6.666
|-33,57
|
|Yarım
|3.143
|3.225
|-16,24
|
|Çeyrek
|1.576
|1.612
|-8,12
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,29
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,56
|
Seans Raporu
11:09
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-
11:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 27 artarak (% 1.84 ) 2, 943
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11:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, GUSGR
-
11:24XU100
Endeks 2, 647 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 631.00 milyon TL de
-
11:24KRSTL
Yüzde 9.16 oranında artışla 7.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 186, 044 adet işlem
-
11:23MEGAP
Yüzde 7.92 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 039, 590 adet işlem