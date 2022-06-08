***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 10:55
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07.06.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,150599 TL'dir. 07.06.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 07.06.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035658
BIST
12:012.660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 11,63
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
12:0117,1435
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 0,3893
|Açılış
|: 17,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1524
En Düşük
16,7519
12:0118,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 0,3934
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3785
En Düşük
17,8912
12:011.018,23
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 20,40
|Açılış
|: 1.018,23
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,98
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:59
|EMKEL
|2,61
|25.218.938
|% 9,66
|
|FONET
|11,93
|32.834.932
|% 7,87
|
|MAGEN
|13,10
|34.227.809
|% 6,59
|
|TGSAS
|15,23
|40.731.312
|% 6,35
|
|AKSA
|63,80
|221.802.270
|% 6,24
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RYGYO
|4,59
|50.171.171
|% -7,27
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|11,99
|35.854.463
|% -6,69
|
|TETMT
|246,50
|12.526.120
|% -6,24
|
|THYAO
|49,40
|2.659.735.633
|% 1,94
|
|SISE
|23,26
|1.372.494.405
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,46
|1.004.097.221
|% 2,25
|
|EREGL
|35,24
|938.916.607
|% 1,56
|
|SASA
|44,42
|859.688.525
|% 2,16
|
|SEGYO
|1,28
|281.576.369
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,86
|366.324.001
|% 0,70
|
|DOHOL
|4,21
|458.912.418
|% -0,94
|
|ODAS
|3,05
|296.613.543
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,84
|407.054.222
|% -0,82
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1341
|17,1458
|% 2,34
|
|Euro
|18,3273
|18,3737
|% 2,23
|
|Sterlin
|21,4057
|21,5130
|% 1,79
|
|Frank
|17,4465
|17,5516
|% 1,69
|
|Riyal
|4,5569
|4,5798
|% 2,33
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-4,89
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|17,86
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,52
|
Seans Raporu
11:59
daha fazla
-
12:14FADE
Yüzde 6.06 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 870, 245 adet işlem
-
12:13ULUUN
Yüzde 6.21 oranında artışla 21.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 549, 395 adet işlem
-
12:12FADE
Yüzde 6.06 oranında artışla 6.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 833, 616 adet işlem
-
12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 75 artarak (% 0.37 ) 2, 945
-
12:11XU100
Endeks 2, 658 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 19, 196.00 milyon TL de