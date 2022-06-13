***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 12:32
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.06.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,148405 TL'
12:372.516
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -27,46
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.516
12:3717,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1457
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
12:3718,1039
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0923
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
12:371.029,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.029,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler12:37
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|FONET
|14,35
|80.646.161
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.399.893
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|EUREN
|23,46
|271.053.722
|% 8,61
|
|TSGYO
|5,48
|71.572.797
|% -9,87
|
|ULUUN
|19,37
|62.960.823
|% -6,79
|
|TGSAS
|14,12
|8.396.314
|% -5,04
|
|CEMTS
|28,36
|35.888.995
|% -4,70
|
|EREGL
|31,72
|1.281.505.852
|% -4,57
|
|THYAO
|46,66
|2.777.664.823
|% -0,09
|
|EREGL
|31,72
|1.281.505.852
|% -4,57
|
|SASA
|42,16
|732.203.828
|% -4,09
|
|SISE
|22,00
|662.144.496
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,38
|636.855.270
|% -4,36
|
|SEGYO
|1,21
|151.077.628
|% 4,31
|
|EKGYO
|2,58
|271.188.737
|% -0,39
|
|DOHOL
|4,04
|398.111.442
|% -0,25
|
|YKBNK
|4,72
|406.831.907
|% -0,63
|
|THYAO
|46,66
|2.777.664.823
|% -0,09
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2513
|17,2561
|% 0,85
|
|Euro
|18,0697
|18,1039
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,0101
|21,1155
|% 0,02
|
|Frank
|17,3242
|17,4285
|% 0,45
|
|Riyal
|4,5837
|4,6067
|% 0,80
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-15,82
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.810
|6.913
|6,00
|
|Tam
|6.795
|6.909
|-31,00
|
|Yarım
|3.336
|3.379
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.689
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,53
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,17
|