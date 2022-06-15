***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 10:27
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,146893 TL'dir. 14.06.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 14.06.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037347
BIST
11:102.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,90
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
11:1017,2850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0204
|Açılış
|: 17,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,2936
En Düşük
17,2142
11:1018,1383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1292
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1383
En Düşük
17,9589
11:101.010,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.010,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,90
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler11:08
|UFUK
|67,00
|1.213.839
|% 9,93
|
|RAYSG
|12,80
|3.961.620
|% 8,75
|
|PAPIL
|14,87
|85.176.430
|% 7,75
|
|RTALB
|15,90
|64.513.260
|% 7,51
|
|MEGAP
|6,96
|32.496.199
|% 7,24
|
|TSGYO
|4,45
|2.919.204
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.943.880
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|FONET
|14,90
|82.536.206
|% -5,58
|
|GZNMI
|35,24
|4.258.690
|% -4,13
|
|THYAO
|46,98
|799.648.409
|% 0,26
|
|SASA
|44,82
|488.870.593
|% 0,58
|
|EREGL
|30,56
|440.098.894
|% 0,46
|
|SISE
|21,98
|371.546.780
|% 0,18
|
|ASELS
|23,34
|307.257.146
|% 0,26
|
|TSKB
|2,20
|147.810.933
|% 0,00
|
|MARTI
|1,41
|83.256.569
|% 0,71
|
|ISCTR
|4,67
|200.232.828
|% -2,71
|
|YKBNK
|4,59
|196.292.481
|% -0,65
|
|CEMAS
|1,43
|57.940.198
|% 3,62
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2601
|17,2795
|% 0,09
|
|Euro
|18,1055
|18,1258
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,7268
|20,8307
|% 0,33
|
|Frank
|17,2206
|17,3243
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5888
|4,6118
|% -0,01
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|11,17
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.012
|7,47
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.720
|6.824
|36,00
|
|Yarım
|3.299
|3.338
|18,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.668
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,35
|21,38
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,17
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,07
|
Seans Raporu
11:08
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 93 artarak (% 0.22 ) 2, 252
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11:21
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